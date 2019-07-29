CHP'li başkan Ramazan İsmail Uygur'un oğlu Efe Uygur'dan tepkilere hakaretli cevap

Torbalı Belediye Başkanı Ramazan İsmail Uygur'un TORBEL A.Ş.’ye müdür yardımcısı olarak atadığı oğlu Efe Uygur'un torpili eleştirenlere Twitter paylaşımıyla hakaret ettiği iddia edildi.

Medyada yer alan haberlere göre, Cumhuriyet Halk Partisi'nin İzmir belediyelerindeki torpil skandalı konuşulurken, ismi geçen Torbalı Belediye Başkanı Ramazan İsmail Uygur'un oğlu Efe Uygur, bir skandala daha imza attı.

HAKARETLE YANIT VERDİ

Babası tarafında TORBEL’e müdür yardımcısı olarak atanan Efe Uygur, halkın her kesiminden gelen tepkilere hakaret ederek cevap verdi.

Efe Uygur sosyal medyadan yaptığı, ''Allah’a şükür sizin gibi hırsız da değiliz, sizin gibi köpek de değiliz…'' paylaşımıyla, tepki gösteren vatandaşlara hakaret etti.

EFE UYGUR, BABASI TARAFINDAN GENEL MÜDÜR YARDIMCISI OLARAK ATANMIŞTI

CHP'li Torbalı Belediye Başkanı Ramazan İsmail Uygur, 'tasarruf' diyerek 425 işçiyi işten çıkardı. Ancak başkanın, 24 yaşındaki üniversite öğrencisi oğlunu 7 bin lira maaşla genel müdür yardımcısı olarak atadığı ortaya çıkmıştı..



Gelen tepkiler üzerine açıklama yapan İsmail Uygur, ''Benim oğlum işletme fakültesi son sınıf öğrencisi. Burada verdiğimiz görev onun maaş ya da makam alması için değil. Başka genel müdür yardımcısı da var. Özel aracımı ve yakıtımı kullanıyor. Belediye şirketinden araç ya da yakıt almıyor. Günde 15 saat çalışıyor. Benim sağlıklı veriye sağlam bilgilere ve raporlara ihtiyacım var. Bunu da şimdilik oğlum yapıyor. Ben oğluma iş kuramayacak ya da onu işsiz bırakacak biri değilim. Buradaki iş tamamen 5-6 aylık, gerekirse 1 yıllık geçici görevlendirme niyetindedir. Şirket düze çıktıktan sonra tekrar kendi yaşamına dönecektir. Atama kararı tamamen güven ve çalışma esaslıdır" dedi.



Ancak bu açıklamadan bir süre sonra Uygur, gelen tepkiler üzerine oğlunun görevine son verdiğini açıkladı.