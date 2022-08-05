CHP'li başkan yardımcısından infial yaratan açıklama: "Soruları alıp, sınavda full çektim!"

İzmir'de önceki gün yapılan Gaziemir Belediye Meclis Toplantısı'nda çarpıcı açıklamalarda bulunan Gaziemir Belediye Başkan Yardımcısı ve CHP Grup Başkanvekili İzel Zenginobuz'un itiraf niteliğindeki söylemleri ağızları açık bıraktı. Zenginobuz, 2010'daki üniversite sınavına günler kala gittiği dershanenin verdiği sorular sayesinde matematikten full çektiğini söylerek, "Matematikte birinci ve ikinci bölümde full çıkardım. O ders sayesinde oldu." ifadelerine yer verdi.

İTİRAF GİBİ AÇIKLAMA

Arkadaşının davetiyle dershaneye kaçak yollardan giren Zenginobuz, orada gördüğü sorular sayesinde sınavının kusursuz geçtiğini dile getirdi. Zenginobuz yaptığı açıklamada, "Geçtiğimiz günlerde yapılan KPSS sınavında yine bir çocuk oyunu gibi bir şey yaşadık. ÖSYM Başkanı görevden alındı. Biz bunu ilk kez yaşamıyoruz. Benim girdiğim 2010'daki üniversite sınavında da benzer bir şey yaşamıştık. O zaman da bir dershane son anda ek ders koydu. Arkadaşlarım bana gelip, 'bizim dershane mantık sorularıyla ile ilgili ders koydu. Gitsek mi gitmesek mi?

Gitmeye karar verdik. Arkadaşlarım sağolsun beni de çağırdı. Ben de kaçak öğrenci olarak gittim. Ben de 'bir bilgi bir bilgidir' deyip gittim. 'Mantık soruları 35-40 senedir çıkmıyor' dediler. Bizim dershane bu bilgiyi vermemişti. İyi ki son anda gitmişim. Yemin ediyorum sınavda gözlerim fal taşı gibi açıldı. 2 tane mantık sorusu çıktı.

Matematikte birinci ve ikinci bölümde full çıkardım. O ders sayesinde oldu. 40 sene sonra mantık sorusu çıkacağı bilgisi birilerine nasıl ulaştıysa, işte bugün de aynı şey hala yaşanıyor" ifadelerine yer verdi.

İSTİFASI İSTENİYOR

Zenginobuz'un çarpıcı açıklamaları sosyal medyada infiale yol açtı. Öte yandan CHP'li başkan yardımcısını istifaya davet eden AK Parti Grup Başkanvekili Uğur İnan Atmaca, "İtiraf gibi açıklamada bulundu. Kendisine soruyoruz. Bu dershanenin adı ne? Dershaneye arkadaşlarının davet ettiğini söylüyor. Arkadaşları kim? Bu soruları yanıtlamasını bekliyoruz. Hem Gaziemir ve hem Büyükşehir Belediye Meclis Üyeliği ile Gaziemir Belediye Başkan Yardımcılığı görevlerinden istifa etmelidir. Tüm Türkiye'deki gençlerden de özür dilemelidir" şeklinde duruma tepki gösterdi.

Atmaca, sözlerine "Kendisine soruyoruz. Diğer sorular da geldi mi? Doğru cevapladığınız her soru on binlerce kişinin üstüne çıkartır. Türkiye'de 'kul hakkı yeniyor' diyor. Kul hakkının en babasını sen yemişsin zaten. Gidip dershanede bunu öğrenmişsin. Dolayısıyla hangi dershaneye gitti ve arkadaşları kimlerdi? Bu soruları bile önceden bilip doğru yanıtlaması üniversiteye girişini etkilemiştir. Şu an kendisi avukat. Belki de başka bir meslek sahibi olacaktı" şeklinde devam etti.