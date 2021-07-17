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CHP'li başkandan skandal sözler: "MHP'li, AK Parti'li bir belediye başkanınız olsa şimdi camideydiniz"

Zonguldak'ın Devrek ilçesinin CHP'li Belediye Başkanı Çetin Bozkurt'un düzenlenen bir eğlencede," Çok şanslısınız. MHP'li, AK Partili bir belediye başkanınız olsa şimdi camideydiniz" sözleri tepkilere neden oldu.

2019 yılının Mart ayında yapılan mahalli ve yerel idareler seçimlerinde Zonguldak'ın Devrek ilçesinde CHP'den belediye başkanı adayı olarak gösterilen ardındansa seçimlerde aldığı yüzde 44, 96'lık oy oranı ile Belediye Başkanı olan Çetin Bozkurt çok konuşulacak ifadeler kullandı.

 

CHP'li başkandan skandal sözler: MHP li, AK Parti'li bir belediye başkanınız olsa şimdi camideydiniz

"ŞİMDİ CAMİDEYDİNİZ"

CHP'li meclis üyeleri ile bir restoranda alkol alarak müzik eşliğinde eğlenen Bozkurt'un meclis üyelerine "Çok şanslısınız. MHP'li, AK Partili bir belediye başkanınız olsa şimdi camideydiniz" dedi. Söz konusu sözlerin yer aldığı video sosyal medyada bir partili tarafından paylaşılınca tepkiler art arda geldi.

 

CHP'li başkandan skandal sözler: MHP li, AK Parti'li bir belediye başkanınız olsa şimdi camideydiniz

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