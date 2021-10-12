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  3. CHP'li başkanı yakan paylaşım! CHP Tire İlçe Başkanı görevinden alındı

CHP'li başkanı yakan paylaşım! CHP Tire İlçe Başkanı görevinden alındı

CHP Tire İlçe Başkanı Hakan Şenoyar mermer ocağına tepki göstermek için yaptığı paylaşımla tepkileri üzerine topladı. Olayın ardından ilçe yönetimi görevinden alındı. CHP İzmir İl Başkanlığı tarafından Şenoyar, hakkında disiplin dosyası da hazırlandı.

CHP'li başkanı yakan paylaşım! CHP Tire İlçe Başkanı görevinden alındı

CHP Tire İlçe Başkanı Hakan Şenoyar, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından ilçede yapılacak silisyum içerikli mermer ocağına tepki göstermek adına dikkat çekmek istedi. Hesabından paylaştığı gönderisinin içinde yarı çıplak bir kadın fotoğrafı kullanarak, 'Dikkatinizi çektiğime göre!' notunu ekledi.

Şenoyar'ın yaptığı bu paylaşım Cumhur İttifakı'ndan tepki almasına neden oldu. Parti içinden de tepkilerin yükseldiği paylaşımla ilgili olarak CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, "Tüzükte bir karşılığı varsa gereği yapılır" açıklamasında bulundu.

KARAR VERİLDİ

CHP İzmir İl Başkanlığı, Tire İlçe Başkanı Hakan Şenoyar ve ilçe yönetimi görevden aldı. Şenoyar, hakkında disiplin dosyası da hazırlandı.

Şenoyar'dan boşalan koltuğun doldurulması adına geçici bir ilçe yönetimi kurulacağı ve tüzük gereği 30 gün içerisinde seçim yapılarak yeni yönetim oluşturulacağı bildirildi. (DHA)

Şenoyar'ın paylaşımı...

CHP'li başkanı yakan paylaşım! CHP Tire İlçe Başkanı görevinden alındı

 

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