CHP'li başkanın 15 Temmuz darbe girişimini övgüden gözaltına alınması
Sosyal medya hesabı üzerinden FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimini övdüğü iddiasıyla gözaltına alınan CHP Muratlı Gençlik Kolları Başkanı Onur Eser serbest bırakıldı
TEKİRDAĞ (AA) - Sosyal medya hesabı üzerinden Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimini övdüğü iddiasıyla gözaltına alınan CHP Muratlı Gençlik Kolları Başkanı Onur Eser serbest bırakıldı.
Muratlı Emniyet Müdürlüğü ekiplerince sosyal medyadan FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimini övücü paylaşımlar yaptığı iddiası üzerine gözaltına alınan Eser'in emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüpheli savcılıktaki işlemleri sonrası serbest bırakıldı.
- Olay
CHP Muratlı Gençlik Kolları Başkanı Onur Eser, dün sosyal medya hesabı üzerinden FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimini övdüğü iddiasıyla "suç ve suçluyu övmek" suçundan polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.
Kaynak: AA
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