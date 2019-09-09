CHP’li başkanlar, Erdoğan ile görüşecek

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yenimahalle Belediyesi Turgut Özal Kültür ve Spor Merkezi ve Sadri Alışık Kreşi açılış törenine katıldı.

Bir basın mensubunun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Büyükşehir Belediye başkanlarına davetiyle ilgili sorusuna Kılıçdaroğlu, "Daveti güzel. Belediyelerin çalışmalarından, sorunlarından bilgi almak istemesi güzel bir şey. Elbette belediye başkanlarımız katılacak" şeklinde yanıt verdi.

Kaynak: İHA