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  3. CHP'li Belediye Başkanı Ender Sevinç kimdir? Nereli, kaç yaşında? Ender Sevinç Biyografisi

CHP'li Belediye Başkanı Ender Sevinç kimdir? Nereli, kaç yaşında? Ender Sevinç Biyografisi

Kırklareli'nin Kıyıköy Beldesinin Belediye Başkanı Ender Sevinç hakkındaki bilgiler internet kullanıcıları tarafından oldukça fazla şekilde aratılıyor. Peki, CHP'li Belediye Başkanı Ender Sevinç kimdir? Nereli, kaç yaşında? Ender Sevinç Biyografisi

CHP'li Belediye Başkanı Ender Sevinç kimdir? Nereli, kaç yaşında? Ender Sevinç Biyografisi

2019 yerel seçimlerinde Kırklareli Kıyıköy Belediye Başkanı olarak seçilen Ender Sevinç'in hayatı ve kim olduğu merak edilen konular arasında yerini aldı. Peki, CHP'li Belediye Başkanı Ender Sevinç kimdir? Nereli, kaç yaşında? İşte, Ender Sevinç Biyografisi...

CHP'li Belediye Başkanı Ender Sevinç kimdir? Nereli, kaç yaşında? Ender Sevinç Biyografisi

CHP'Lİ BELEDİYE BAŞKANI ENDER SEVİNÇ KİMDİR? NERELİ, KAÇ YAŞINDA? ENDER SEVİNÇ BİYOGRAFİSİ

Kırklareli’nin Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesinde 1978 yılında doğan Ender Sevinç, ilk ve orta öğrenimini Kıyıköy beldesinde tamamladı. Beldede mahalle muhtarı olan Sevinç, evli ve 2 çocuk sahibidir. 

Nisan 2019'da yapılan yerel seçimlerde toplam 747 Oy alarak %41,90 oran ile Kırklareli Kıyıköy Belediye Başkanı olarak seçildi.

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