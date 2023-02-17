CHP'li Belediye Başkanı Yıldırım'dan Bakan Murat Kurum'a teşekkür: "Hiçbir ayrımcılık görmedik, bu zorlu günleri aşacağımızı umuyorum"

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler Adıyaman'da da büyük yıkım oluşturdu. Yaşanan felaketin ardından devlet ve vatandaşlar bir arada hareket ederek yaralarını sarmaya başladı. Bu kapsamda Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un önderliğinde Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde koordinasyon toplantısı gerçekleştirdi.

"BAKANIMIZ BİZDEN ŞEHRİN NEREYE TAŞINACAĞI İLE İLGİLİ ŞEHRİN DİNAMİKLERİNE DAİR FİKİRLER ALDI"

Toplantıya katılan CHP'li Belediye Başkanı İskender Yıldırım açıklamalarda bulundu. Yıldırım, toplantıda Bakan Kurum'un şehir için neler yapılabileceğini yönelik fikirleri sorduğunu ifade ederek, "Şehrin güney tarafının çok tahrip olduğunu anlattık. Bakanımız bizden şehrin nereye taşınacağı ile ilgili şehrin dinamiklerine dair fikirler aldı. Bize yeni yerleşim alanları için mikro bölgeleme haritasından da durumu gösterdi. Bakanımız, fikirlerimizin kıymetli olduğunu, bunu değerlendireceğini belirtti. Karar henüz kesinleşmedi, ama bizim belirttiğimiz yerlere odaklanacağını söyledi, sağ olsun" dedi.

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"BAKANIMIZIN İLGİSİNDEN DOLAYI KENDİLERİNE TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Bakanlığın bölgede hayatın bir an önce toparlanabilmesi için ödenek çıkardığının bilgisini veren Yıldırım, “Bakanlığımız, belediyemize 3 milyon lira yardımda bulundu. Bir çöp kamyonunun hızlı bir şekilde gönderilmesi talimatını verdi. Sonsuz şükranlarımızı sunuyoruz. Ben Gölbaşı Belediye Başkanı olarak bütün belediyelerimize ve Bakanımızın ilgisinden dolayı kendilerine teşekkür ediyorum. Hiçbir ayrımcılık görmedik. Milletimizle birlikte inşallah bu zorlu günleri aşacağımızı umuyorum” dedi.

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“DEVLETİMİZİN DESTEKLERİYLE BU SIKINTILARDAN DA KURTULACAĞIMIZA İNANIYORUM”

Başkan Yıldırım, Tokat Valisi Numan Hatipoğlu’nun ilçede koordinasyonu sağladığını hatırlatarak, “Valimiz, önceki dönemde Kaymakam olduğu için bölgemize hakim. İlk geldiği gün kendisini burada karşıladık. Birlikte koordinasyon merkezinde bir hafta boyunca çalıştık. Bütün lojistikler, çadır dağıtımı belediye eliyle yapıldı. Valimizin koordinesinde hangi merkezlerde neler yapılabilir bunların istişaresini yaptık. Buradan Tokat İl Özel İdaremize, Tokat Belediyemize, belediye başkanlarımıza, Altınordu Belediyesine, Adana Büyükşehir Belediyesine, Mersin Büyükşehir Belediyemize, Yenişehir Belediyemize hepsine sonsuz şükranlarımızı sunuyoruz” şeklinde konuştu.

Başkan Yıldırım, deprem nedeniyle vefat eden vatandaşlara rahmet, yaralılara acil şifalar dileyerek, “Çok büyük bir tahribat yaşadık. İnşallah milletimizin, devletimizin destekleriyle bu sıkıntılardan da kurtulacağımıza inanıyorum” dedi.