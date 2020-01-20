CHP’li belediye başkanları Bolu’da bir araya gelecek

Bolu'da 31 Ocak ve 2 Şubat tarihleri arasında gerçekleşecek olan Cumhuriyet Halk Partili Belediye Başkanları Toplantısı'na, 8 belediye başkanı ve Cumhuriyet Halk Partisi Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun katılacak.

Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanları, Bolu'da bir araya geliyor. Geçtiğimiz aylarda ilki Yalova'da gerçekleştirilen Cumhuriyet Halk Partili Belediye Başkanları toplantısının ikincisi Bolu'da gerçekleşecek. 31 Ocak-2 Şubat tarihleri arasında Bolu Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleşecek olan toplantıya Cumhuriyet Halk Partisi Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, Artvin Belediye Başkanı Demirhan Elçin ve Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu'nun katılması bekleniyor.

Kaynak: İHA