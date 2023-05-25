CHP'li Belediye, işçileri oy alabilmek için tehdit etti

CHP'li Adana Büyükşehir Belediyesi çalışanlarına, attıkları oyları belgeleyen fotoğraflar getirmelerini söyledi. Getirmeyenlerin belediye de çalışmalarına son verileceği açıkça söylendi.

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CHP'li Belediye, işçileri oy alabilmek için tehdit etti

Cumhurbaşkanlığı seçimi yaklaşırken, CHP'nin tavırları da sert ve çirkin bir hal almaya başladı. CHP'li Adana Büyükşehir Belediyesi çalışanlarına "Oyunuzu Kılıçdaroğlu'na vereceksiniz, fotoğrafını çekip bize vermezseniz işten çıkarılacaksınız" tehdidinde bulunduğu iddia ediliyor.

MHP Adana İl başkanı Yusuf Kanlı'nın ortaya attığı bilgiye göre, CHP Belediyesi, bünyesinde bulundurduğu çalışanlarına, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı olan Kemal Kılıçdaroğlu'na oy basarak, bastıkları oyları kendilerine göstermelerini, aksi takdirde işlerinden olacaklarını söylediği iddia ediliyor.

Bu iddialar hakkında MHP Adana İl Başkanı Yusuf Kanlı şu ifadelere yer verdi;

"Adana'daki skandal tabii ki bununla bitmedi. Dört yıllık zamanda CHP'li olmayan 3 binden fazla çalışanı sokağa atan, açlığa mahkûm eden, kalanlara ise baskı, yıldırma ve zulüm uygulayan CHP'li Adana Büyükşehir Belediyesi, 28 Mayıs seçimi için de yine kendisinden beklenen tavır içine girmiştir.''

CHP'li belediye, işçileri oy alabilmek için tehdit etti

Ya fotoğraf ya kapı

CHP Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanı Zeydan Karalar, çalışanları kovmakla tehdit ederken, sanki talimatlar verilmiş gibi, CHP teşkiltanın diğer mensupları da bölge muhtarlarına tehdit mesajları attı. Kemal Kılıçdaroğlu'na oy verilmemesi halinde, köylerine hizmet yapılmayacağını, anlatan tehdit mesajları attı.

MHP'li Kanlı, "Türkiye asrın felaketini yaşadı. Yine Türkiye asrın seçimini yaparken, kendilerine çıkan oyları yeterli görmeyen CHP zihniyeti depremzedelere hakaretler yağdırdı, küfürler etti, barındıkları yerlerden attı. Şimdi de 28 Mayıs'ta Kılıçdaroğlu'na yeterli oy çıkmaması durumunda köylere, mahallelere hizmet verilmeyeceği, sandıklarda kullanılan oyun görüntüsüyle ispat edilememesi durumunda çalışanların işten çıkarılacağı tehdidini savuruyor" konu ile alakalı bu açıklamaları yaptı.

CHP'li belediye, işçileri oy alabilmek için tehdit etti

İşte o mesaj

CHP Karataş İlçe Başkanı Seçgin Sakar'ın bölge muhtarlarına gönderdiği attığı mesajın şu cümlelerden oluşuyor:

"Çok kıymetli muhtarlarım. 14 Mayısta yapılan seçimlerde 39 tane köyümüzden, Cumhurbaşkanlığı seçiminde millet ittifakı adayımıza, milletvekili seçimlerinde partimize çıkan oylar maalesef 7-8 köy hariç çok tatminkâr olmamıştır. Siz kıymetli muhtarlarımız takdir etmelisiniz ki mahallelerinizdeki tüm ihtiyaçlarınızın ve eksiklerinizin Büyükşehir Belediyesinde giderilmesi için bizler CHP ilçe örgütü olarak devamlı yanınızda olup taleplerinizin yerine getirilmesi için çabaladık ve takipçisi olduk, bundan sonrada olacağımızdan şüpheniz olmasın. Fakat sizlerde takdir edersiniz ki bizler yarın sizlerin taleplerini yerine getirtmek için gittiğimizde köylerinizde seçimde çok az destek gördük denilmesi bizim elimizi zayıflatır."

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