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  3. CHP'li Belediye yine şaşırtmadı! İzmir'de toplu ulaşıma yüzde 28 zam!

CHP'li Belediye yine şaşırtmadı! İzmir'de toplu ulaşıma yüzde 28 zam!

İzmirli vatandaşlar, 2022 yılı itibarıyla toplu ulaşım araçlarında yüzde 36 zam ile yolculuk yapacaklar.

CHP'li Belediye yine şaşırtmadı! İzmir'de toplu ulaşıma yüzde 28 zam!

CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 2022 yılından itibaren, vatandaşların toplu ulaşım araçlarını yüzde 36 zam ile kullanacağını bildirdi. Soyer, "Öğrenci ve gençlerimiz için pozitif ayrımcılık yapabilmek için çok uğraştık. Öğrencilere fiyat ayarlaması yapmadan, olan mevcut ulaşım ücretini uygulayacağız. Normal taşıma ücretlerine de yüzde 36 oranında bir zam yapmayı planlıyoruz." ifadelerine yer vererek, zammı açıkladı.

CHP'li Belediye yine şaşırtmadı! İzmir'de toplu ulaşıma yüzde 28 zam!

YENİ RAKAMLAR BELLİ OLDU

İzmirli vatandaşlar 2022 yılına cepleri yanarak girecek. İşe, arkadaş buluşmasına, kurslara veya günlük planlarını gerçekleştirmek için toplu ulaşım araçlarını kullanacak olan tüm vatandaşlar, tarihler 1 Ocak 2022'yi gösterdiğinde, yüzde 36 zam ile karşılaşacaklar. 3,46 lira olarak uygulanan toplu ulaşım ücretleri, yeni yıl zammıyla 4,70 lira olarak uygulanacak.

CHP'li Belediye yine şaşırtmadı! İzmir'de toplu ulaşıma yüzde 28 zam!

Büşra Mercimek
Eğitim Editörü
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