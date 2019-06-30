CHP'li belediyelerin paylaşımına tepki yağıyor!

İstanbul’da Şişli ve Maltepe belediyelerinin ardından Cumhuriyet Halk Partili çok sayıda belediye de sosyal medya hesaplarından sözde "27. İstanbul Onur Haftası"nı kutlayan mesajlar paylaştı.

SELÇUK BAYRAKTAR'DAN TOKAT GİBİ YANIT

Rezalet paylaşımlara T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar da tokat gibi bir cevap verdi. Twitter paylaşımında Çanakkale şehitlerini hatırlatan Bayraktar "Dur yolcu! Bilmeden gelip bastığın bu Toprak bir devrin battığı yerdir. Eğil de kulak ver bu sessiz yığın Bir Vatan kalbinin attığı yerdir. Can veren Mehmed’in yattığı yerdir. 100 yıl önce işgale gelenler, bugün kültürel emperyalizmle taarruzda. Mermileri bu kadar yaralayamazdı." ifadelerini kullandı.

İŞTE CUMHURİYET HALK PARTİ'Lİ BELEDİYELERİN REZALET PAYLAŞIMI

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