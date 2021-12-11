CHP’li belediyenin yönettiği İzmir'de mezarlık köstebek yuvasına döndü! Ne diriye ne ölüye saygıları var!

Birçok noktası yıllardır altyapı sorunuyla boğuşan İzmir'in biri de Karşıyaka'daki Doğançay Mezarlığı'ndan paylaşılan görüntüler sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Geçtiğimiz aylarda dolma noktasına gelen mezarlıkta Büyükşehir Belediyesi ek defin alanı açma kararı almıştı. Ancak herhangi bir altyapı çalışması yapılmadan uygulamaya geçilmesi, ilk yağmurda büyük bir skandalı da beraberinde getirdi. Yağmur sularıyla birlikte yüzlerce mezar çamur deryasının içinde kaldı.

Görüntülerin sosyal medyaya düşmesiyle birlikte tepkiler de çığ gibi büyüdü. Bir kullanıcı paylaşımında şu ifadelere yer verdi;

"Burası İzmir Doğançay mezarlığı.

Buranın sorumluluğu CHP’li İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde hani şu Kılıçdaroğlu’nun “Türkiye’yi İzmir gibi yöneteceğiz” diye övündüğü belediye.

Allah bu ülkeyi CHP’nin şerrinden de beceriksizliğinden de korusun."