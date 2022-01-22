CHP'li Bilecik Belediyesi'ndeki skandal rüşvet olayının ayrıntıları ortaya çıktı! Her şeyi organize etmişler

CHP'li Bilecik Belediyesi rüşvet skandalı ile gündeme gelmişti. Belediye Başkanı Semih Şahin'in danışmanı ve Kayı A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Erdağı, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık, Mali ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekiplerine gelen rüşvet istihbaratı sonrasında belediyeye yapılan baskında 200 bin dolar aldığı rüşvet aldığı sırada yakalandı.

TUTUKLANDI, CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Daha sonra emniyete götürülen Selçuk Erdağı, buradaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak Bilecik M Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

GÖREVİNE SON VERİLDİ

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, skandal olayın ardından Erdağı'nın görevine son verildiğini açıkladı.

CHP AÇIKLAMA YAPACAK

CHP Bilecik İl Başkanı Metin Yaşar ise rüşvet iddialarına ilişkin soruşturmanın sürdüğü ve netleşmesinin ardından parti olarak açıklama yapacaklarını söyledi.

BİLECİK MİLLETVEKİLİ TÜZÜN: SORUŞTURMA DEVAM ETMEKTEDİR

CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün ise soruşturmanın sürdüğünü anımsatarak," Bilecik Belediyesi’nde düzenlenen operasyon sonrasında açılan soruşturma devam etmektedir. Devam eden soruşturma çerçevesinde bilgi kirliliği olmaması adına gerekli açıklamalarımızı yapabilmemiz için soruşturmanın bitmesi gerekmektedir. Soruşturma bittiği zaman Bilecik halkına en doğru bilgiyi vereceğimizden kimsenin kuşkusu olmasın" diye konuştu.

BAŞKAN DANIŞMANI VE BELEDİYE ŞİRKETİNE BAŞKAN YAPTI

Skandal olay kamuoyundaki yerini korurken Sabah'ın haberine göre Şahin, başkan olduktan sonra İstanbul'dan İstanbul Grubu olarak adlandırılan bir ekip getirerek yakın arkadaşı Selçuk Erdağı, başkan danışmanı hem de belediye şirketi KAYI A.Ş'de Yönetim Kurulu Başkanı yaptı.

RÜŞVET SÖYLENTİLERİ YAYILDI

Daha sonra bu grubun müteahhitlere rüşvet çarkı kurmak için engel olmaya başladılar. Bunun üzere rüşvet söylentileri yayılmaya başladıktan sonra belediyeye ait bir arsaya iş merkezi ve AVM yapılması için ihale düzenlendi.

MÜETAHHİT RÜŞVETİ KABUL ETTİ

Yüzde 68'i kendisine, yüzde 32'si belediyeye olacak şekilde, ayrıca yine belediyeye bir otopark yapma şartıyla ihaleyi alan müteahhit, 2021'de inşaatı tamamlayarak teslim etmek için başvurdu. Ancak iddiaya göre Erdağı, işlemlerinin sorunsuz ve hızlı takibi için 320 bin dolar istedi. Müteahhit, bu parayı vermeyi ret edince, belediye işi teslim almadı. Bunun üzerine, belediyenin de hisselerini alarak işi teslim etmek istedi. Ancak apar topar toplanan belediye encümeni, değeri 31,5 milyon lira olan belediye hisselerini 47 milyon liraya çıkardı. Çaresiz kalan müteahhit 38 milyon lira teklif etse de rüşvette ısrar edildi. Selçuk Erdağı ile birebir görüşen müteahhit, rüşveti vereceğini söyledi.

200 BİN DOLAR PEŞİN VE 120 BİN DOLARLIK SENET İSTEDİ

İkili arasında yaklaşık 1 saat süren görüşmede şartlar konuşuldu. Erdağı müteahhitten, 200 bin dolar peşin, 120 bin dolarlıkta senet istedi. Görüşmeyi kaydeden müteahhit, polise gitti. Ardından, geçen Çarşamba günü saat 19.30 sıralarında, seri numaraları alınmış 200 bin doları ve 120 bin liralık senedi Erdağı'ya götürüp teslim etti.

Son dakika| Suçüstü yakalanmıştı! CHP’li Bilecik belediye başkanı Semih Şahin’in danışmanı tutuklandı