CHP'li Bilecik Belediyesi'nden Atatürk ve köpeği Foks’un heykeli

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin ve eşi Serpil Şahin’in katıldığı törenle açılan Atatürk ve köpeği Foks’un heykelinin açılışı yapıldı. Heykelin parka renk katmak ve hayvan sevgisine dikkat çekmek için yapıldığı söyleyen Şahin, ayrıca parka bölgede yaşayan hayvanlardan birer biblo koyduklarını belirtti. "Burası hem fotoğraf çektirmek hem de parkımıza renk katması için güzel oldu.’’ ifadelerini kullandı.

ÇOCUKLARIMIZI HAYVANSEVER OLMASI İÇİN

Şahin, heykelin daha çok hayvan sevgisinin önemini arttırmak için yapıldığını söyleyerek Atatürk'ün meşhur köpeği Fox'un heykelini parka koymalarındaki diğer nedenlerin Atatürk'ün hayvenseverliğini göstermek ve çocukların küçük yaşta hayvansever olarak yetiştirmek olduğunu belirtti.

ATATÜRK'Ü ISIRAN KÖPEK FOKS

Mustafa Kemal Atatürk'ün yanından ayırmadığı köpeği Foks, Atatürkü ısırdığı ve hırçınlığı sebebiyle Atatürk Orman Çiftliği'ne gönderilip, hırçınlığını ve saldırganlığını arttırmaya başladığı için, çiftlik baytarları Atatürk’ü de ikna ederek Foks’u iğne ile öldürmüştü.

Bilecik Belediyesi tarafından daha önce de şehir merkezindeki bir parkta, Atatürk ve çeşitli hayvanların heykellerinin açılışı gerçekleştirilmişti.

TARTIŞMA KONUSU OLAN AYI HEYKELİ

Ayı heykelinin, Atatürk heykelinden daha büyük olmasına yönelik eleştiriler olmuştu. Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin bu konuda açıklama yaparak, Bilecik bölgesindeki en büyük ayı boyunun heykeldeki olduğunu gerçeğiyle boyutunun birebir yapıldığını ve ayrıca Atatürk heykeli de birebir Atatürk'ün kendi boyutunda olduğunu söyledi.