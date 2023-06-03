CHPli Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan sözünü tutacak! Erdoğan'ın heykelini Bolu'nun en görünür yerine dikecek

CHP'nin Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, 2023 cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimleri yeniden kazanması üzerine heykelini dikeceğini açıklamıştı. Özcan yaptığı açıklamayla "Heykelini dikeceğiz, tamam. Biz söz verdiysek dönmeyiz." dedi.

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Aykırı tutum ve davranışları nedeniyle CHP'den ihraç edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, 2023 seçimlerini yeniden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kazanması halinde heykelini dikeceğini açıklamıştı.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'a 2023 yılı haziran ayı birinci birleşim toplantısında heykel sözü, AK Parti Belediye Meclis Üyesi Kamuran Avcı, MHP Meclis Üyeleri Fatih Silin ve Necdet Çakır tarafından soru önergesi verilerek hatırlatıldı.

"Heykelini dikeceğiz. Tamam."

Soru önergesinin üzerine konuşma gerçekleştiren Başkan Özcan, “Arkadaşlar ben dedim ki Bolu'da heykelini dikeceğim. Heykelini dikeceğiz. Tamam. Biz bir söz verdiysek dönmeyiz. " ifadelerini kullandı.

CHPli Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan sözünü tutacak! Erdoğan'ın heykelini Bolu'nun en görünür yerine dikecek

"BOLU'NUN EN GÖRÜNÜR YERİNE DİKECEĞİM, HABER BEKLİYORUM"

Heykelin nereye konulacağı konusunda da açıklama getiren Özcan, Bolu'nun en görünür yerinin yanı sıra bir de Sayın Erdoğan'ın en yüksek oy aldığı yerde olmalı bu heykel. Şimdi en yüksek nerede almış? Dörtdivan’da almış. Yüzde 90 oy almış. O yüzden Dörtdivan Belediyesi'yle bir görüşelim. Dörtdivan Belediyesi bize bir yer göstersin, en görünür yerde Köroğlu Dağları, biz oraya dikelim. Heykelin şeklinde şemaline de birlikte karar verelim. İlla Bolu'da olsun diyorsanız en yüksek oyu Civril'de almış. Bolu merkezde olsun diyorsunuz ama çukur kalıyor biraz. O yüzden Dörtdivan Belediyesi’nden haber bekliyorum. Bozkurt heykeli de dikeceğim” dedi.

CHPli Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan sözünü tutacak! Erdoğan'ın heykelini Bolu'nun en görünür yerine dikecek

TANJU ÖZCAN CHP'DEN NEDEN İHRAÇ EDİLMİŞTİ?

Özcan, 16 Mayıs’ta meclisteki oylama sırasında el kaldıran üye Hacer Çınar’a “Bana niye el sallıyorsunuz, ben evli barklı adamım ayıp oluyor” demişti.

Bu sözlerin ardından Çınar, avukatı Fikret Çıracı aracılığıyla Bolu 1’inci Aile Mahkemesine, Özcan’a karşı kendisine yönelik koruma kararı alınması için başvurmuştu. Mahkeme, Çınar’ın ‘tedbir’ talebini kabul ederek koruma kararı almıştı.

Özcan mültecilere karşı ayrımcı çıkışlarıyla bir süredir gündemdeydi. Daha önce mültecilere yönelik farklı fatura uygulamaları ve "Artık istenmiyorsunuz" açıklamalarıyla tepki çeken Özcan, Nefret suçu işlemeye devam edeceğim" diye karşılık vermişti.

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Özcan, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik "Adaylığını açıkla" ifadesine karşı "Sizden ses çıkmadı... Yol verin ben bu resti göreyim..." demişti. Bu açıklamaları da CHP’liler tarafından tepkiyle karşılanmıştı.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan son olarak, Bolu Belediyesi haziran ikinci meclis toplantısında eğlence ve yeme içme mekanlarındaki canlı müzik ücretlerinin belirlenmesi hakkında konuşurken “Canlı müzik mümkün olduğu kadar yapılmasın. Canlı müziği özendirmeyelim” demişti.

CHP Yüksek Disiplin Kurulu, kadın meclis üyesine yönelik söylemleri nedeniyle kesin ihraç istenen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında, 1 yıl geçici çıkarma cezası vermişti.

TANJU ÖZCAN KİMDİR?

Tanju Özcan, 12 Aralık 1973'te Bolu'da doğdu. Evli ve bir çocuk babası olan Özcan, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. Bir süre serbest avukat olarak çalışan Özcan daha sonra siyasete atıldı.

Bolu Belediyesi’nde Belediye Meclis Üyeliği ve Boluspor yöneticiliği görevleri yapan Özcan, CHP Bolu Merkez İlçe ve CHP Bolu İl Başkanlığı görevlerinde bulundu.

2009 yerel seçimlerinde CHP Bolu Belediye Başkan Adayı oldu ancak seçilemedi.

Tanju Özcan ilk defa, 22 Haziran 2011 genel seçimlerinde ise Cumhuriyet Halk Partisi’nden (CHP) Bolu Milletvekili seçildi.


24.dönemde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanı Katip Üyesi olan Özcan, 24.dönemde TBMM İçişleri Komisyonu Üyeliği ve Milli Eğitim ve Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Üyeliği görevlerinde de bulundu.

Hiçbir partinin tek başına iktidar olmak için gereken sandalye sayısına ulaşamadığı Haziran 2015 Türkiye genel seçimlerinde, tekrar CHP Bolu milletvekili olarak meclise girdi.

Kasım 2015 Türkiye genel seçimlerinde de CHP Bolu milletvekili olarak meclise girdi. 2018 Türkiye genel seçimlerinde bir kez daha Bolu milletvekili seçildi.

10 sene aradan ve 3 dönem milletvekilliğinden sonra 31 Mart 2019 tarihinde yapılan yerel seçimlerde CHP'den tekrar Bolu belediye başkanlığına aday gösterildi. Tanju Özcan şu an Bolu Belediye Başkanıdır.

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