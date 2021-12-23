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  3. CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan Tohum Bahçesi'ni satışa çıkardı! Onlarca fidan yok olacak! "Geziciler nerede?"

CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan Tohum Bahçesi'ni satışa çıkardı! Onlarca fidan yok olacak! "Geziciler nerede?"

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, içerisinde ‘Türk Fındığı Klonol Tohum Bahçesi’ de bulunan araziyi satışa çıkardı. Özcan'a sosyal medyada binlerce tepki gelirken, "Gezi Pakı için eylem yapanlar nerede?" soruları da yöneltildi.

CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan Tohum Bahçesi'ni satışa çıkardı! Onlarca fidan yok olacak! "Geziciler nerede?"

Türkiye'nin yaklaşık 220 bin nüfuslu kenti Bolu, son zamanlarda çirkin olaylara şahitlik ediyor. Belediye Başkanı seçimlerinde, CHP'li Tanju Özcan'a verilen kent, her yeni güne sansasyonel haberlerle uyanıyor. Son olarak, çocuğu olmayan bir kadın için "tüp bebek" açıklamasıyla gündeme gelen Tanju Özcan, bu defa arazi satışıyla gündeme geldi.

CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan Tohum Bahçesi'ni satışa çıkardı! Onlarca fidan yok olacak! Geziciler nerede?

BİNLERCE FİDAN YOK OLACAK

 

İçerisinde ‘Türk Fındığı Klonol Tohum Bahçesi’ de bulunan arazi, CHP’li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan tarafından satılığa çıkarıldı. Arazinin girişine asılan "Tanju Özcan'dan satılık. Tanıdığa gider" pankartı ise, tepkileri de beraberinde getirdi. 20 yıllık emek olan, Türk fındığının gen bahçesinde, yüzlerce yeşeren fidan yok olacak.

Özcan'ın bu girişimine sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyüyor. Ünlülere ve gezi parkı eylemcilerine seslenen sosyal medya kullanıcıları, "Geziciler nerede?" yorumlarında bulundu.

CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan Tohum Bahçesi'ni satışa çıkardı! Onlarca fidan yok olacak! Geziciler nerede?

CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan Tohum Bahçesi'ni satışa çıkardı! Onlarca fidan yok olacak! Geziciler nerede?

Büşra Mercimek
Eğitim Editörü
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