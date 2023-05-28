CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'dan İmamoğlu'na bomba çağrı! Derhal CHP nin başına geç!

Son dakika. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'dan seçim sonuçlarına ilişkin açıklamada bulundu. Özcan, Tarihi çağrımdır!!! Sn İMAMOĞLU derhal CHP nin başına geçmelidir.NOKTA" dedi.

"Sn Kılıçdaroğlu”na emekleri için teşekkür ederiz..ama kendisini yanıltan,özellikle ilk turda yanlış yönlendiren,o gitsin de biz gelelim diyen 3-5 zavallı, kendi menfaatlerini,ülke menfaatlerinin önüne koyan,yakın çevresindeki yalaka takım kaybetmiş ve ettirmiştir. Tarihi çağrımdır!!! Sn İMAMOĞLU derhal CHP nin başına geçmelidir.NOKTA"

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