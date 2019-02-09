CHP'li Budak: Üretici desteklenmeli, teknolojik seralar kurulmalı

CHP Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak, Ocak ayında Antalya'da meydana gelen hortum felaketinde 25 bin dekar arazide sebze ve meyvenin zarar gördüğünü söyledi. Yaklaşık 100- 150 milyon lira arasında zarar oluştuğunu belirten Budak, "Devletin acil olarak yaraları sarması gerekiyor. Hızlı bir şekilde teknolojik seraların yapımıyla ilgili projeler geliştirilip hayata geçirilmesi gerekli" dedi.

CHP Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak, dünyada küresel bir iklim değişikliği olduğunu, bunun etkilerinin de Ocak ayında Antalya'da meydana gelen hortum felaketiyle görüldüğünü söyledi. Çetin Osman Budak, Antalya'da özellikle seralarda özel birtakım korumalar yapılması gerektiğini söyleyerek şöyle konuştu:

"Önce teknolojik seralara dönülmesi gerekiyor. Bunun için de ciddi desteklerin verilmesi gerekiyor. Bu son yaşanan hortum, aşağı yukarı 25 bin dekar arazide yok edici bir hortumdu. Mal, canın yongasıdır. Netice itibariyle burada bütün varını yoğunu toprağa dökmüş insanların büyük bir mağduriyeti var. Bunun giderilmesi ancak devlet eliyle olur. Sonuç olarak bir seranın yapım maliyeti ortalama 70 bin lira. Normal topraklı tarımda böyle. Fakat fidesinden başlayıp ürün elde etme noktasına gelene kadar her yıl bir masraf yapar oradaki çiftçi. Bu masraf da 15-25 bin arasında. Tam hasadın alınacağı dönemde hortum felaketi oldu, 25 bin dönüm arazide hem sera, hem meyve bahçeleri harap oldu."

'RUHSAT KALDIRILMALI'

Tarım arazileriyle ilgili farklı bir sorunu da gündeme getiren Budak, "50-100 yıldır o tarlaları işleyen insanların tapuları yok. Tapuları olmadığı için de sigorta yaptıramıyorlar. Onun için devletin acil olarak yaraları sarması gerekiyor. İkinci olarak; hızlı bir şekilde teknolojik seraların yapımıyla ilgili projelerin hayata geçirilmesi gerekiyor. Serası yıkılmış adamın bir daha oraya sera yapabilmesi için ruhsat alması gerekiyor. Aynı apartman, ev yapıyormuş gibi. Bunun kaldırılması gerekiyor. Banka kredilerinin en az 1 yıl faizsiz ertelenmesi gerekiyor. Serası yıkılmış olanlara destek, hatta hibe verilmesi gerekiyor" diye konuştu.

Geçen yıl 3 lira olan domatesin bu sene 9 lira olduğunu ifade eden Budak, "Bunun sebebi ne seracı, ne vatandaş, ne esnaf, ne haldeki komisyoncu, ne marketler. Bunun sorumlusu hiçbir şekilde planlama yapmayan kamu" dedi.

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DHA