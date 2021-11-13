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CHP'li Bursa Nilüfer Belediyesinde skandal! Başkan Yardımcısı Osman Ayradilli eşini belediyede işe aldı

CHP'li Bursa Nilüfer Belediyesinde Başkan Yardımcısı Osman Ayradilli'nin iki yıl önce evlendiği eşi Aslıhan Özaslan Ayradilli'nin belediyede işe alındığı, çiftin her ay 25 bin TL üzerinde maaş aldığı ortaya çıktı.

CHP'li Bursa Nilüfer Belediyesinde skandal! Başkan Yardımcısı Osman Ayradilli eşini belediyede işe aldı

CHP'li belediyelerde akraba ve tanıdıkları belediye kadrosuna almalar sürüyor. Bu örneklerden biri de CHP'li Bursa Nilüfer Belediyesi oldu. Sabah'ın haberine göre Belediye Başkanı Turgay Erdem, kayın biladeri olmak üzere çok sayıda yakını ve tanıdığına belediye kadrosundan işe alırken bu kez Başkan Yardımcısı Osman Ayradilli'nin eşi Aslıhan Özaslan Ayradilli'nin de Nilüfer Belediyesinde Kentsel Tasarım Danışmanı olarak çalıştığı ortaya çıktı.

CHP'li Bursa Nilüfer Belediyesinde skandal! Başkan Yardımcısı Osman Ayradilli eşini belediyede işe aldı

İKİLİ BELEDİYEDEN 25 BİN TL ÜZERİNDE MAAŞ ALIYOR

2019 yılında görkemli bir törenle dünya evine giren Ayradilli çifti Nilüfer Belediyesinden her ay toplamda 25 bin TL'nin üzerinde maaş alıyor.

BELEDİYEYE YAKIN İSİMLER EK ÖDEMELER ALMIŞ

Ayrıca düzenlenen çeşitli etkinliklerde belediyeye yakın isimlerin raportör, Jüri üyeliği, yardımcı Jüri üyeliği ve hatta Danışman Jüri üyeliği gibi skandal görevlerle ek ödemeler aldığı belirlendi.

CHP'li Bursa Nilüfer Belediyesinde skandal! Başkan Yardımcısı Osman Ayradilli eşini belediyede işe aldı CHP'li Bursa Nilüfer Belediyesinde skandal! Başkan Yardımcısı Osman Ayradilli eşini belediyede işe aldı

 

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