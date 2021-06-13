CHP’li Büyükçekmece Belediyesi'nde sahte evrak skandalı: Yangında 4 işçi ölmüştü... İhmali örtmek için imza taklidi!

CHP yönetimindeki Büyükçekmece Belediyesi'nde öne sürülen iddialar, gündeem bomba gibi düştü. 2019 yılında gerçekleşen bir fabrika yangınında, 4 işçi hayatını kaybetmişti. O olayda sahte evrak kullanıldığına dair iddialar öne sürüldü.

VEKALETNAME ALMASI İÇİN YÖNLENDİRİLDİ

Hadımköy'de bulunan ruhsatsız bir tekstil fabrikasında, 2019 yılında çıkan yangın sebebiyle yabancı uyruklu 4 işçi hayatını kaybederken fabrikanın sahibi Abdül Gürgen, soruşturma kapsamında tutuklanarak 20 yıla kadar hapsi istendi. Olayda, belediyenin denetim ihmali iddiaları ortaya atılınca soruşturmadan kurtulmak isteyen yetkililer, Gürgenin eşi Yonca Gürgen'i cezaevindeki eşinden vekâletname alması için yönlendirdi. Evrakı belediyeye veren Gürgen'in o imzasıyla sahte evrak düzenlendi.

'O TARİHTE İMZA YETKİM BİLE YOKTU'

Sabah'tan Bulut Yamandağ'ın haberine göre, yangından sonra fabrikadaki işleri halledebilmek için cezaevindeki eşinden vekalet alarak belediyeye yazılı bir talepte bulunan Yonca Gürgen, o belgedeki imzasının taklit edilerek geçmişe dönük sahte evrak hazırlandığını iddia etti. Gürgen, o tarihte imza yetkisinin bile olmadığını söyledi.

YANGINDAN ZARAR GÖRMEYEN BELGELERİ TOPLAMAK İSTEDİ

İddiaya göre; Yonca Gürgen, yangında zarar görmeyen belgeleri toplayabilmek üzere fabrikadaki mührün açılması için 26 Haziran 2019'da notere giderek eşinden vekalet aldı ve Büyükçekmece Belediyesi'ne başvurdu. Gürgen mührün açılması yönünde talepte bulunduğu ve altına imzasını attığı belgeyi 28 Haziran 2019'da Büyükçekmece Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü'ne teslim etti.

TAKLİT İMZALI EVRAK MAHKEMEYE SUNULDU

Gürgen'in imzasının bulunduğu belgeyi alan Büyükçekmece Belediyesi yetkilileri, bu belgede bulunan imzayı taklit ederek geçmişe dönük sahte evrak hazırladı. İlk olarak; 22 Nisan 2019'da (yangından bir ay önce) bahse konu imalathanenin mühürlenmiş olduğunu belirten bir belge hazırlanarak altına taklit yoluyla Gürgen'in imzasını yerleştirildi. Daha sonra bu belge, olayın yargılanmasının yapıldığı mahkemeye gönderildi.

İMZANIN ORİJİNAL OLMADIĞI TESCİLLENDİ

Duruşma esnasında kendi imzasının bulunduğu belgeyi gören Gürgen, imzanın kendisine ait olmadığını iddia ederek belgenin incelenmesini istedi. Mahkeme kararıyla kriminolojiye gönderilen belge bilirkişi tarafından incelendi, imzanın orijinal olmadığı ortaya çıktı. Gürgen, belediye eliyle gerçekleştirilen dolandırıcılığın ardından suç duyurusunda bulunacağını belirtti.

"RUHSAT VERİLMEMİŞ VE İŞ YERİ MÜHÜRLENMİŞ"

Yangının meydana geldiği gün olay yerinde açıklama yapan Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün ise, "Yangın önlemlerinin yetersiz olması nedeniyle ruhsat verilmemiş ve iş yeri mühürlenmiş" ifadelerini kullanmıştı.