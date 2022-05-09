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  3. CHP'li Can Ataklı'dan, Ekrem İmamoğlu'nu küplere bindirecek açıklama! "Balon patladı, Ekrem İmamoğlu İstanbul'a çivi bile çakmadı!"

CHP'li Can Ataklı'dan, Ekrem İmamoğlu'nu küplere bindirecek açıklama! "Balon patladı, Ekrem İmamoğlu İstanbul'a çivi bile çakmadı!"

CHP'li olduğu bilinen gazeteci Can Ataklı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na zehir zemberek sözler sıraladı. Ataklı'nın "Balon patladı, Ekrem İmamoğlu İstanbul'a çivi bile çakmadı" cümlesi ise sosyal medyanın gündemine oturdu.

Cumhuriyet Halk Partisi'ne olan yakınlığıyla bilinen gazeteci Can Ataklı, sosyal medya hesabından yayınladığı paylaşımla takipçilerini şaşkına çevirdi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Rize ziyareti sonrası seçmenlerinden de gelen eleştirilere "Vız gelir tırısı gider" yanıtına, Ataklı'dan sert tepki geldi.

CHP'li Can Ataklı'dan, Ekrem İmamoğlu'nu küplere bindirecek açıklama! Balon patladı, Ekrem İmamoğlu İstanbul'a çivi bile çakmadı!

"BALON PATLADI"

Gazeteci Can Ataklı, sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı video görüntülerinde Ekrem İmamoğlu'nu küplere bindirecek açıklamalara yer verdi. Ataklı, "Bir anlamda iyi oldu. Balon patladı arkadaş. Belki de İstanbul'a bundan sonra bir çivi bile çakılmadığının ve bu belediyenin İstanbul'a hiçbir hizmet vermediğini anlatmaya başlayacaktır muhalif isimler. Ben iki kez söyledim yoğun bir saldırıya uğradım. İstanbul'a bir şey yapılmadı ki."  ifadelerini kullanarak, İBB Başkanı İmamoğlu'nun etkisinin tamamen sona erdiğini söyledi.

CHP'li Can Ataklı'dan, Ekrem İmamoğlu'nu küplere bindirecek açıklama! Balon patladı, Ekrem İmamoğlu İstanbul'a çivi bile çakmadı!CHP'li Can Ataklı'dan, Ekrem İmamoğlu'nu küplere bindirecek açıklama! Balon patladı, Ekrem İmamoğlu İstanbul'a çivi bile çakmadı!

 

Bölge Gündem Editör Ekibi
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