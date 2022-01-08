CHP'li Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan'ı çıldırtan bedava elektrik önergesi: Burası Kılıçdaroğlu'nun yönettiği bir Meclis değil

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Şanlıurfa'da yerel yönetimleri devralması durumlarında çiftçilere elektriği bedava vereceklerine yönelik vaadi siyaset gündeminde yerini korurken bu durum CHP'li Çanakkale Belediyesinin Ocak ayı meclis toplantısında gündeme geldi.

Sabah'ın haberine göre meclis toplantısında konuşan AK Parti Grup Başkanvekili Esra Yüksel, "Çanakkale Belediyesi sınırlarında tarımla uğraşan çiftçileri tarımsal amaçlı kullandıkları elektriğin belediye tarafından karşılanması" önergesine meclise yazılı olarak sundu.

" İSTEDİK Kİ GENEL BAŞKANININ BU VAADİ HAVADA KALMASIN"

Kılıçdaroğlu'nun sözlerini anımsatan Grup Başkanvekili Esra Yüksel," Birbirinden ilginç olan vaatlerin biri ise olabildiğince şaşırtıcıydı. Şanlıurfa Belediyesi'nin CHP tarafından kazanılması halinde 'Çiftçilerin elektrikleri bizden' dedi. Şanlıurfa Belediye bu konuda ne yapar bilmiyoruz ama bizde Meclisimize çiftçilerimiz için bir önerge hazırlayalım istedik. AK Parti olarak CHP Genel Başkanının bu arzusunu dört dönemdir CHP tarafından yönetilen bir belediyede yerine getirmek istedik. İstedik ki Genel Başkanının bu vaadi havada kalmasın ve çorbada bizim de bir tuzumuz olsun. O nedenle sizlerin de işini kolaylaştırmak adına Çanakkale sınırlarında tarımla uğraşan çiftçilerin elektrik faturalarının belediyemiz tarafından karşılanmasını öneriyoruz. Kılıçdaroğlu'nun bu vaadinde ne kadar samimimi olduğunu çiftçilerimizi ne kadar düşündüğünü görmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

BAŞKAN GÖKHAN: ONU KILIÇDAROĞLU'NA SORARSINIZ

Söz konusu önerge için konuşan Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, önergeye tepki gösterern Ülgür Gökhan" Bu yasal değil ki, belediyelerimizin böyle bir harcama kalemi yok, yetkisi de yok. Biz bunu karşılayamayız. Onu Kılıçdaroğlu'na sorarsınız. Burası Kılıçdaroğlu'nun yönettiği bir Meclis değil. Bu önerge yasalara aykırı. Bunu kabul ettiğimizi var sayalım. Yarın sabah çiftçilerin elektrik faturalarını ödemeye kalktık. Nasıl ödeyeceğiz? Bu mümkün değil " diye konuştu.

"KIZMANIZA GEREK YOK"

Yeniden söz alan Esra Yüksel, Kılıçdaroğlu'nun sözlerini anımsatarak, " 'Taşlık arazilere elektrik santrali kurup, üreteceğiz' dedi. Bizim bölgemizde de bir çok taşlık, tarım dışı alan mevcut. Belki de bir rüzgar gülü kurularak bu vaatler yerine getirilebilir. Kılıçdaroğlu'nun bu vaadinin önünü açmak ve size destek olmak için buradayız başkanım, kızmanıza gerek yok." dedi.

Söz polemiklerinin sona ermesinin ardından önergenin meclis gündemine alınması CHP ve İYİ Parti meclis üyelerinin oylarıyla reddedildi.