CHP'li Canan Kaftancıoğlu'ndan skandal 'Barış Pınarı' paylaşımı!

Barış Pınarı Harekatı devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri, İsrail, Mısır, S. Arabistan ve AB harekata karşı çıkan başlıca ülkeler. Fakat Türkiye'de parti olarak karşı çıkan bir tek HDP oldu.

HDP'nin peşinden de CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu Barış Pınarı Harekatı ile ilgili skandal bir paylaşımda bulundu.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun Mehmetçik'e destek açıklamasının ardından Kaftancıoğlu daha fazla dayanamayıp, "Savaşa hayır" mesajı yayınladı.

CHP'Lİ CANAN KAFTANCIOĞLU "SAVAŞIN KAZANANI OLMAZ"

Kaftancıoğlu, "Suriye iç savaşı, bölgesel ve küresel güçlerin vekalet savaşına dönüşerek çok büyük acılara sebep olmuştur. Kalıcı çözümün yolu, Suriye'nin bir devlet olarak varlığını sürdürmesini mümkün kılabilecek anayasal modelleri tartışmak, diyalog kanallarını kurmak ve buna sahip çıkmakla mümkündür.

Yüzlerce yıldır aynı topraklarda yaşayan birbirine akraba halklar, emperyalist oyunlarla nüfus mühendisliğine ve zorunlu iskan politikalarına maruz bırakılmamalıdır.

Savaşın kazananı, barışın kaybedeni olmaz." ifadelerini kullandı.