CHP'li Çetin Bozkurt'tan içki masasında seviyesiz sözler: Çok şanslısınız MHP’li, AK Partili bir belediye başkanınız olsa şimdi camideydiniz

Zonguldak’ın Devrek ilçesi Belediye Başkanı CHP'li Çetin Bozkurt, beraberinde CHP’li Belediye Meclis Üyesi Gökhan Göktepe ve bazı partililerle alkollü bir mekana gidip içki içmeye başladı.

İlerleyen saatlerde müzik eşliğinde eğlenirken masasındaki partililere dönüp "Çok şanslısınız. MHP'li, AK Partili bir belediye başkanınız olsa şimdi camideydiniz" dedi.

O anlar aynı masada oturan bir partili tarafından cep telefonu ile kaydedilip sosyal medya hesaplarında paylaşıldı.

Bozkurt'un söylediği skandal sözler kısa sürede tepkilere neden olunca paylaşım yayından kaldırıldı.

AK PARTİ VE MHP'DEN TEPKİ GECİKMEDİ

Ak Parti Devrek İlçe Başkanı Murat Durdubaş ile MHP Devrek İlçe Başkanı Erol Kaptan birlikte basın açıklaması yaparak Bozkurt'un seviyesiz sözlerine tepki gösterdi.

Murat Durdubaş ve Erol Kaptan şu açıklamayı yaptı;

“CHP Belediye Başkani Çetin Bozkurt'un CHP'li meclis üyeleriyle çilingir sofrasından milletimizin kutsal mabedleri camiiler yönelik alaycı tavrını esefle kınıyoruz.

Bulunduğu ortamda gençlere yönelik "çok şanslısınız, şimdi MHP'li ya da Ak Parti'li belediye başkanı olsaydı hepiniz camide olurdunuz" şeklinde ki sözlerinde ki ironik alaycı tutum milletimizi derinden yaralamıştır.

Kendisini esefle kınıyor milletimizden özür dilemeye davet ediyorum.

Camiiler ortak paydamızdir.

Çetin Bozkurt'un eğlence sofralarında milletin kutsalı camilerimiz için küçümseyici Ve alaycı tavırlar içindeki hezayanları manidardır.

Seçim öncesi camilerde verdiği pozlarınin hiçte samimi olmadığına milletimiz şahit olmuştur.

Cetin Bozkurt"un ve CHP'nin görevi gençleri camilerden uzak tutmakmidir.

Camiler hepimizin ortak kutsalidir.

Milletimiz top yekün hiç bir siyasi mülahaza gözetmeksizin camilerdeki yerini almaktadır.

Çetin Bozkurt'un seçimi Ak Parti'nin ya da MHP'nin kazanması durumunda gençlerin içki masalarında değilde camide olacağını ima ederken kullandığı alaycı üslup başkanın düşünce dünyasını ele vermiştir.

Milletimizin top yekün müslüman olduğu şu cennet vatanda, inancımızın gereği namazı politik bir malzeme konusu yapmak inancımıza yapılacak en büyük kötülüktür.

Bu vesileyle müslüman Türk milletini sevgi ve saygıyla selamlıyoruz.”