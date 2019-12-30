CHP’li Çeviköz: ”Tezkereye olumsuz baktığımızı söylemek isterim”

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz, Libya tezkeresine ilişkin, "Biz önümüzdeki günlerde yüce Meclisimize gelecek olan tezkereye olumsuz baktığımızı söylemek isterim" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Çeviköz, parti genel merkezinde düzenlediği basın açıklamasında Libya tezkeresine ilişkin konuştu. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu görüşmesine ilişkin Çeviköz, "Çavuşoğlu, Libya'ya asker gönderme konusunda bir tezkere ile ilgili olarak hükümetin görüşlerini aktardı. Kendisini dinledik ve bizimde birtakım sorularımız oldu. Libya ile ilgili tezkere henüz Meclise gelmiş değildir" dedi.

Çeviköz, "Özellikle Türkiye'nin Libya'daki vekalet savaşlarına taraf olmasını ve Müslüman kanı dökülmesine taraflardan birinin yanında yer alarak sebebiyet vermesini asla kabul etmiyoruz" diye konuştu.

Libya'daki durumun Suriye'dekinden çok daha büyük ve geniş çapta yansımalarının olacağını belirten Çeviköz, "Libya'da aslında asker göndererek bu vekalet savaşına taraf olmak yerine Türkiye gibi bir ülkenin diplomasiye öncelik vermesi gerektiğini düşünüyoruz. Ancak yapılan diplomasiye öncelik vermek değil, asker göndererek mevcut durumu daha da keskinleştirecek ve kötüleştirecek bir gelişmeye hazırlık yapmaktır. Bunun doğru olmadığını sayın bakana da izah ettik. Bir ulusal çıkar ve güvenlik tehdidi açısından bakıldığında en başta Tunus'un böyle bir gelişmeye destek vermesi beklenirken, Tunus diplomasiye öncelik verilmesi gerektiğini ve asker göndererek çatışmalara taraf olunmasının doğru olmadığını savunuyor. Aynı şekilde bölgedeki diğer ülkelerden Cezayir'in de bundan farklı olmadığını görüyoruz. Öte yandan Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkeler çatışmada taraf tutarak bir bakıma Türkiye'yi de karşı tarafta yer aldığı taktirde bir hasım olarak görmeye hazırlanmaktadırlar. Türkiye gibi bir ülkenin diplomasiye öncelik vermesi gerektiği düşüncesindeyiz. Bütün bu gelişmeler çerçevesinde biz önümüzdeki günlerde yüce Meclisimize gelecek olan tezkereye olumsuz baktığımızı söylemek isterim" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA