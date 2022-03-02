CHP'li danışman Deniz Zeyrek'in üzerine yürümüş, “Sen kimsin” diye bağırmış! "Kılıçdaroğlu hep “liyakat” diyor ya, çuvaldızı kendisine batırmalı"ATV Müge Anlı CANLI izle bugün 2 Mart 2022 | Müge Anlı ile Tatlı Sert bugünkü bölüm CANLI, tek parça izle YouTubeEv Tekstili Ürünleri Hazırlama Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve MaaşlarıGünlük burç yorumları 2 Mart 2022 Çarşamba | Başak kendini kullandırma, Akrep haksızlığı da kabullen!Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey kimdir? Nereli, kaç yaşında, sağlık durumu nasıl? İşte, Mustafa Canbey'in biyografisi ve son durumu...Kilosikl ne demek, TDK'ya göre Kilosikl kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Rusya - Ukrayna savaşında gerilim artıyor! Altın fiyatları yeniden fırlıyor! Yatırımcının gözü anlık fiyatlarda! İşte serbest piyasa güncel altın fiyatlarıKutlu Doğum Haftası ile ilgili hadisler | Kutlu Doğum Haftası Hadisi Şerifler 20222 Mart 2022 İSKİ Üsküdar su kesintisi | Sular ne zaman gelecek?Halk TV Seda Selek kimdir, nereli, kaç yaşında? Evli mi? Kaç çocuğu var?
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  3. CHP'li danışman Deniz Zeyrek'in üzerine yürümüş, “Sen kimsin” diye bağırmış! "Kılıçdaroğlu hep “liyakat” diyor ya, çuvaldızı kendisine batırmalı"

CHP'li danışman Deniz Zeyrek'in üzerine yürümüş, “Sen kimsin” diye bağırmış! "Kılıçdaroğlu hep “liyakat” diyor ya, çuvaldızı kendisine batırmalı"

Sözcü gazetesi yazarı Deniz Zeyrek, 6 muhalefet partisinin güçlendirilmiş parlamenter sistemi tanıttığı programda CHP'li bir danışmanın kendisine “Sen kimsin” diye bağırdığını ve üzerine yürüdüğünü ifade etti. Yaşadığı olaya tepki gösteren Zeyrek," Sayın Kılıçdaroğlu hep “liyakat” diyor ya... Bu konuda önce çuvaldızı kendisine batırmalı." dedi.

CHP'li danışman Deniz Zeyrek'in üzerine yürümüş, “Sen kimsin” diye bağırmış! "Kılıçdaroğlu hep “liyakat” diyor ya, çuvaldızı kendisine batırmalı"

CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Gelecek Partisi, Demokrat Parti ve DEVA Partisi  "Yarının Türkiyesi için " sloganıyla güçlendirilmiş parlamenter sistem çalışmalarını 28 Şubat Pazartesi günü  Ankara Bilkent Otel'de düzenlenen törenle kamuoyuna tanıttı. Törende partilerin genel başkan yardımcıları mutabakat metninde kendileri için belirlenen kısımları okuduktan sonra genel başkanlar mutabakat metninin imzaladı. 

CHP'li danışman Deniz Zeyrek'in üzerine yürümüş, Sen kimsin diye bağırmış! Kılıçdaroğlu hep liyakat diyor ya, çuvaldızı kendisine batırmalı

BAĞIRDILAR, ÜSTÜNE YÜRÜDÜLER

Sistemin tanıtıldığı toplantıya katılan gazeteciler arasında yer alan gazeteci Deniz Zeyrek, köşe yazısında toplantıda yaşadığı bir olaya verdi. Zeyrek, yaklaşık 5 yıldır davet edildiği ilk CHP etkinliği olan toplantıda geçmişte mesafe koyduğu CHP'li danışmanlarla muhatap olmak zorunda kaldığını belirterek şunları yazdı:

"Ne yazık ki altılı zirvede, istemeden bir CHP'li danışmanla muhatap olmak zorunda kaldım ve bu durumdan duyduğum rahatsızlığı kendisine yansıttım. Aman Allah'ım, beyefendi tam bir kabadayı çıktı. “Sen kimsin” diye bağırmalar, yanında Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir koruması olduğu halde arkamdan gelip, üstüme yürümeler…

Sanırsınız korumayla bir olup beni oracıkta dövecekler. Cürete bak!"

CHP'li danışman Deniz Zeyrek'in üzerine yürümüş, Sen kimsin diye bağırmış! Kılıçdaroğlu hep liyakat diyor ya, çuvaldızı kendisine batırmalı

"KILIÇDAROĞLU ÇUVALDIZI KENDİNE BATIRMALI"

Kemal Kılıçdaroğlu'nun liyakat vurgusuna değinen Zeyrek şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Kılıçdaroğlu hep “liyakat” diyor ya…

Bu konuda önce çuvaldızı kendisine batırmalı.

AK Parti'nin sistemin dışına ittiği, işsiz bıraktığı, ağır bedeller ödemiş o kadar nitelikli, deneyimli duayen gazeteci dururken, kendisinin bu tercihi insana “bu mu liyakat” dedirtiyor.

Muhalefetteyken bunu yapanlar, bir Cumhurbaşkanı'nı arkalarına alırsa Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın İletişim Başkanı Fahrettin Altun'u bize mumla aratırlar.

Benden söylemesi!"

Köşe yazısının tamamını okumak için tıklayınız. 

CHP'li danışman Deniz Zeyrek'in üzerine yürümüş, Sen kimsin diye bağırmış! Kılıçdaroğlu hep liyakat diyor ya, çuvaldızı kendisine batırmalı

Bölge Gündem Editör Ekibi
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