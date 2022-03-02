CHP'li danışman Deniz Zeyrek'in üzerine yürümüş, “Sen kimsin” diye bağırmış! "Kılıçdaroğlu hep “liyakat” diyor ya, çuvaldızı kendisine batırmalı"

CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Gelecek Partisi, Demokrat Parti ve DEVA Partisi "Yarının Türkiyesi için " sloganıyla güçlendirilmiş parlamenter sistem çalışmalarını 28 Şubat Pazartesi günü Ankara Bilkent Otel'de düzenlenen törenle kamuoyuna tanıttı. Törende partilerin genel başkan yardımcıları mutabakat metninde kendileri için belirlenen kısımları okuduktan sonra genel başkanlar mutabakat metninin imzaladı.

BAĞIRDILAR, ÜSTÜNE YÜRÜDÜLER

Sistemin tanıtıldığı toplantıya katılan gazeteciler arasında yer alan gazeteci Deniz Zeyrek, köşe yazısında toplantıda yaşadığı bir olaya verdi. Zeyrek, yaklaşık 5 yıldır davet edildiği ilk CHP etkinliği olan toplantıda geçmişte mesafe koyduğu CHP'li danışmanlarla muhatap olmak zorunda kaldığını belirterek şunları yazdı:

"Ne yazık ki altılı zirvede, istemeden bir CHP'li danışmanla muhatap olmak zorunda kaldım ve bu durumdan duyduğum rahatsızlığı kendisine yansıttım. Aman Allah'ım, beyefendi tam bir kabadayı çıktı. “Sen kimsin” diye bağırmalar, yanında Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir koruması olduğu halde arkamdan gelip, üstüme yürümeler…

Sanırsınız korumayla bir olup beni oracıkta dövecekler. Cürete bak!"

"KILIÇDAROĞLU ÇUVALDIZI KENDİNE BATIRMALI"

Kemal Kılıçdaroğlu'nun liyakat vurgusuna değinen Zeyrek şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Kılıçdaroğlu hep “liyakat” diyor ya…

Bu konuda önce çuvaldızı kendisine batırmalı.

AK Parti'nin sistemin dışına ittiği, işsiz bıraktığı, ağır bedeller ödemiş o kadar nitelikli, deneyimli duayen gazeteci dururken, kendisinin bu tercihi insana “bu mu liyakat” dedirtiyor.

Muhalefetteyken bunu yapanlar, bir Cumhurbaşkanı'nı arkalarına alırsa Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın İletişim Başkanı Fahrettin Altun'u bize mumla aratırlar.

Benden söylemesi!"

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