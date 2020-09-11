Kendisinden iş istemeye gelen Z. Y. isimli kadına tecavüz ettiği, özel görüntülerini çekip şantajda bulunduğu iddia edilen Didim belediye başkanı Ahmet Deniz atabay bu sabah gözaltına alındı. CHP'li Başkan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Cumhuriyet Halk Partisi Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay'ın ortaya çıkan skandal görüntüleri Türkiye'de gündem olmuştu. İddiaya göre, CHP'li Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, kendisinden iş isteyen bir kadına tecavüz etti. Uyuşturucu içirdikten sonra mağdure kadının videoya alındığı ve şantajla cinsel saldırıda bulunulduğu iddia edilmişti.

MAĞDUR KADIN OLAYI ANLATTI

Olayı anlatan mağdur kadın, belediyedeki iş görüşmenin ardından Ali Çağlar isimli bir şahsın Akköy'deki çiftliğine götürüldüğü muhabbet sırasında kendisine bir ot içirilmesinin ardından kendinden geçtiğini ifade etti Kaynak: CHP'li Didim Belediye Başkanı kendisinden iş isteyen kadına tecavüz etti

Mağdur kadın, olay esnasında Ali Çağlar isimli kişinin şantaj için video kaydı aldığını anlatırken, olay esnasında Belediye Başkan Yardımcısı Öznur Gündoğdu'nun da orada olduğunu belirterek CHP'li Başkan Atabay ile DİBEL Müdürü Öner Çiçek'in de kendisine tecavüzde bulunduğunu söyledi.

ŞANTAJ VE TEHDİTLE TECAVÜZ ETTİLER

Video kaydını kendisine şantaj olarak kullanıldığını söyleyen mağdur kadın, 2 ay boyunca tehdit ve şantajla tecavüze uğradığını söyledi. Kaynak: CHP'li Didim Belediye Başkanı kendisinden iş isteyen kadına tecavüz etti