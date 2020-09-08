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  3. CHP'li Didim Belediye Başkanı kendisinden iş isteyen kadına tecavüz etti

CHP'li Didim Belediye Başkanı kendisinden iş isteyen kadına tecavüz etti

CHP'li Didim Belediyesi Başkanı Ahmet Atabay, kendisinden iş isteyen bir kadını çiftlik evine davet ettikten sonra uyuşturucu verip başkan yardımcılarıyla birlikte tecavüz etti. Skandal bununla da sınırlı kalmazken mağdur kadın 2 ay boyunca tehdit edildiğini ve tecavüze uğradığını söyledi.

CHP'li Didim Belediyesi Başkanı Ahmet Deniz Atabay skandal görüntülerle gündeme geldi. Edinilen bilgilere göre Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay ve iki başkan yardımcısı kendisinden iş isteyen kadına tecavüz etti.

Olayın üzerine Didim'e giden ve skandal tecavüzü öğrenen Gazeteci Mehmet Özışık'ın, Youtube kanalında yayınladığı görüntülerle skandal ortaya çıktı.

MAĞDUR KADIN OLAYI ANLATTI

Olayı anlatan mağdur kadın, belediyedeki iş görüşmenin ardından Ali Çağlar isimli bir şahsın Akköy'deki çiftliğine götürüldüğü muhabbet sırasında kendisine bir ot içirilmesinin ardından kendinden geçtiğini ifade etti.

CHP'li Didim Belediye Başkanı kendisinden iş isteyen kadına tecavüz etti

Mağdur kadın, olay esnasında Ali Çağlar isimli  kişinin şantaj için video kaydı aldığını anlatırken, olay esnasında Belediye Başkan Yardımcısı Öznur Gündoğdu'nun da orada olduğunu belirterek CHP'li Başkan Atabay ile DİBEL Müdürü Öner Çiçek'in de kendisine tecavüzde bulunduğunu söyledi.

ŞANTAJ VE TEHDİTLE TECAVÜZ ETTİLER

Video kaydını kendisine şantaj olarak kullanıldığını söyleyen mağdur kadın, 2 ay boyunca tehdit ve şantajla tecavüze uğradığını söyledi.

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