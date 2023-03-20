CHP'li emekli amiralden küstah sözler! "İktidar değişecek ama acılı, ama acısız"

CHP’yi destekleyen Emekli Amiral Türker Ertürk'ten CHP'nin yandaş kanalı Tele1'de akıl almaz sözler sarf etti. Namık Koçak'ın sunduğu programda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı desteklemek yerine Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı seçilmesi gerektiğini küstah sözlerle dile getirdi. Vatandaşın özgür iradesiyle istediği kişiye oy vermesi gerektiğini unutan ve sırf iktidarın değişmesi için uğraşmaya devam eden, hırslarına her defasında yenik düşen Kılıçdaroğlu destekçileri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iktidardan gitmesini istediklerini uygun olmayan sözlerle yandaş kanallarda dile getirmeye devam ediyor.

Haberin Devamı

"İKTİDAR DEĞİŞECEK AMA ACILI AMA ACISIZ"

Emekli Amiral Türker Ertürk Tele1 televizyonunda katıldığı programda, "Bakın artık iktidar değişecek. Ama acılı ama acısız, bu iktidar değişecek. Onun için herkes aklını başına devşirmeli. Siz de, ben de, herkes de. Onun için Yüksek Seçim Kurulu'nun vicdanlarına göre ve hukuka göre karar vermelerini bekliyoruz. Yoksa ilerde müşkilat yaşarız ülkece diye düşünüyorum." dedi. TELE1 sunucusu Namık Koçak ise "Elbette bedelini biliyorlardır" ifadelerini kullandı.