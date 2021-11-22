CHP'li Engin Altay, HDP'yi kolladı: Terör örgütü görmüyoruz, legal bir siyasi partidir, meşrudur

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, TV100'de Pınar Işık Ardor'un sunumuyla ekranlara gelen Pazar Siyaseti Programı'na konuk oldu. Altay burada terör örgütü PKK ile ilişkisi olan HDP'yi savunan açıklamalarıyla tepki çekti.

CUMHURBAŞKANI ADAYI KİM OLACAK?

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Millet İttifakı'nın adayını kim olacağı ilişkin konuşan Altay," Adayı erken açıklamayı doğru bulmuyoruz. Bizim adayı açıklayacağımız gün seçim kararının alındığı gün olur muhtemelen ama 1 gün sonra olmaz. Aynı gün açıklayacağız." dedi.

HDP İÇİN KONUŞTU

HDP hakkında konuşan Altay," Terörle mücadele konusunda, biz PKK'yı "amasız" ortadan kaldırılması gereken bir terör örgütü olarak görüyoruz. HDP'yi terör örgütü görmüyoruz, Demirtaş ve Kavala'nın cezaevinde tutulması doğru değil. " ifadelerini kullandı.

"HDP SİYASİ BİR PARTİDİR, MEŞRUDUR"

Altay, Ardor'un, "HDP'ye PKK'nın siyasi kolu demiyorsunuz" sözleri üzerine ise Altay şunları kaydetti:

"HDP'nin PKK ile ilişkisi varsa minimalize etmesini ben de isterim. İddialar var, gördüğüm bir ilişki ben bilmiyorum. Bir siyasi partinin terör örgütüyle ilişkisi olmamalı.

HDP 6 milyon oy almış en az AK Parti kadar, MHP kadar, CHP kadar İYİ Parti kadar legal bir siyasi partidir, meşrudur. PKK da Türkiye Cumhuriyet için bir tehdittir, eli kanlı terör örgütüdür, bertaraf edilmelidir."