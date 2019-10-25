CHP'li Erdal Aksünger, büyük tepki çeken açıklamalarını böyle savundu!

Erdal Aksünger, "PYD terör örgütü değildir" açıklamasında bulunmuştu. CHP'li ismin açıklamaları tepki çekmişti.

Erdal Aksünger, Cumhurşyet Halk Partisi'nin, kendisiyle ilgili inceleme başlattığı haberlerine dair kendisine ulaşan resmi bir yazı olmadığını belirtip, "PYD 2003'te Esad döneminde daha böyle konular yokken bir parti olarak kurulmuş. Daha sonrası itibariyle PYD Türkiye'deydi zaten. Buradaki amaç sadece linç etmek ve iktidarın oyunlarına gelmekten başka bir şey değil. Şu an linç yapmaya çalışıyorlar. Parti eğer soruşturma açıyorsa parti de katılıyor demektir." ifadelerini kullandı.

CHP PARTİ MECLİSİ ÜYESİ ERDAL AKSÜNGER NE DEMİŞTİ?

Katıldığı TV programında Aksünger, terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı olan YPG için 'terör örgütü değildir' açıklaması yapmıştı. Ahmet Hakan'ın açık açık olarak sorduğu "YPG terör örgütü mü?" sorusuna Erdal Aksunger, "PKK terör örgütüdür, PYD benim gözümde terör örgütü değildir" diye cevap vermişti.

CHP YÖNETİMİNİN, AKSÜNGER HAKKINDA İNCELEME BAŞLATTIĞI İDDİA EDİLDİ

CHP eski Milletvekili Erdal Aksünger, katıldığı bir televizyon programında PKK'nın Suriye uzantısı olan YPG/PYD terör örgütü için, "PYD benim gözümde terör örgütü değildir." ifadelerini kullanmıştı.

CHP yönetimi, Aksünger'in bu sözlerinin ardından inceleme başlatıldığı iddia edildi. Erdal Aksünger'in uyarı cezası alacağı iddia ediliyor.