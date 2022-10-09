CHP'li eski Milletvekili Ensar Öğüt'ten gündem olan Kılıçdaroğlu sözleri: "Kur'an-ı Kerim'i ayetleriyle birlikte ezbere biliyor"

Geçtiğimiz günlerde ülkedeki başörtüsü sorunun çözmek için bazı adımlar atacaklarını söyleyen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili eski Milletvekili Ensar Öğüt'ten herkes şaşırtacak açıklamalar geldi.

Canlı yayındaki konuşmasında Kemal Kılıçdaoğlu'na övgü dolu sözler söyleyerek kendisinin hafız olduğunu ve Kuran'ı ayetleri ile birlikte tamamen bildiğini iddia etti.

"MÜTEVAZİ BİR İNSAN!"

Ensar Öğüt yaptığı konuşmada "Bizim genel başkan, herkes biliyor bunu. Genel Başkan SSK Genel Müdürüyken umreye gittiğini bana söyledi, herkes biliyor. İbadetini yapar. Ben hacca gittiğimde eşimle beraber genel başkanın yanına gittiğimde inanın samimi söylüyorum Kur'an-ı Kerim'i ezbere biliyor. Ayetleriyle birlikte ezbere biliyor. Bu kadar mütevazı bir insan!" ifadelerine yer verdi.

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Konuşmalarına devam eden Öğüt "Kesinlikle namazını da kılıyor, ibadetini yapıyor. Bazıları efendim 'Alevidir, şudur' diyorlar. Bütün Türkler Alevidir. Yani Alevi dediğin zaman Muaviye'ye karşı olan Müslümanlardır. Bu müslümanlar ibadetlerini camide de yaparlar cemevinde de yaparlar." dedi.