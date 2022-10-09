CHP'li eski Milletvekili Ensar Öğüt'ten gündem olan Kılıçdaroğlu sözleri: "Kur'an-ı Kerim'i ayetleriyle birlikte ezbere biliyor"

CHP'li eski Milletvekili Ensar Öğüt, katıldığı bir canlı yayın programında Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili söyledikleri ile gündeme geldi.

YAYINLAMA
Google News

Geçtiğimiz günlerde ülkedeki başörtüsü sorunun çözmek için bazı adımlar atacaklarını söyleyen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili eski Milletvekili Ensar Öğüt'ten herkes şaşırtacak açıklamalar geldi.

Canlı yayındaki konuşmasında Kemal Kılıçdaoğlu'na övgü dolu sözler söyleyerek kendisinin hafız olduğunu ve Kuran'ı ayetleri ile birlikte tamamen bildiğini iddia etti.

CHP'li eski Milletvekili Ensar Öğüt'ten gündem olan Kılıçdaroğlu sözleri: Kur'an-ı Kerim'i ayetleriyle birlikte ezbere biliyor

"MÜTEVAZİ BİR İNSAN!"

Ensar Öğüt yaptığı konuşmada "Bizim genel başkan, herkes biliyor bunu. Genel Başkan SSK Genel Müdürüyken umreye gittiğini bana söyledi, herkes biliyor. İbadetini yapar. Ben hacca gittiğimde eşimle beraber genel başkanın yanına gittiğimde inanın samimi söylüyorum Kur'an-ı Kerim'i ezbere biliyor. Ayetleriyle birlikte ezbere biliyor. Bu kadar mütevazı bir insan!" ifadelerine yer verdi.

CHP'li eski Milletvekili Ensar Öğüt'ten gündem olan Kılıçdaroğlu sözleri: Kur'an-ı Kerim'i ayetleriyle birlikte ezbere biliyor

Konuşmalarına devam eden Öğüt "Kesinlikle namazını da kılıyor, ibadetini yapıyor. Bazıları efendim 'Alevidir, şudur' diyorlar. Bütün Türkler Alevidir. Yani Alevi dediğin zaman Muaviye'ye karşı olan Müslümanlardır. Bu müslümanlar ibadetlerini camide de yaparlar cemevinde de yaparlar." dedi.

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması!
ABD'ye giden Kemal Kılıçdaroğlu'na büyük şok! Hiçbir senatörden randevu alamadı!
ABD'ye giden Kemal Kılıçdaroğlu'na büyük şok! Hiçbir senatörden randevu alamadı!
SON DAKİKA! Kadıköy'de patlama!
SON DAKİKA! Kadıköy'de patlama!
Cumhurbaşkanı Erdoğan TÜGVA 5. Olağan Genel Kurulu ve 6. Gençlik Buluşması'nda konuştu! Asgari ücret hakkında konuştu: "En uygun rakama çıkaracağız"
Cumhurbaşkanı Erdoğan TÜGVA 5. Olağan Genel Kurulu ve 6. Gençlik Buluşması'nda konuştu! Asgari ücret hakkında konuştu: "En uygun rakama çıkaracağız"
Son Haberler
CHP'li eski Milletvekili Ensar Öğüt'ten gündem olan Kılıçdaroğlu sözleri: "Kur'an-ı Kerim'i ayetleriyle birlikte ezbere biliyor"
CHP'li eski Milletvekili Ensar Öğüt'ten gündem olan Kılıçdaroğlu sözleri: "Kur'an-ı Kerim'i ayetleriyle birlikte ezbere biliyor"
Yapay zeka ile yapılan Atatürk fotoğrafında dikkat çeken detay! Arkada gözüken isme büyük tepki!
Yapay zeka ile yapılan Atatürk fotoğrafında dikkat çeken detay! Arkada gözüken isme büyük tepki!
Bakan Yanık'tan HDP Milletvekili Gergerlioğlu'nun iddialarına tok gibi yanıt: "Siyasi ikbaliniz, ihtiyaç sahibi ailelerimizden daha önemli değildir"
Bakan Yanık'tan HDP Milletvekili Gergerlioğlu'nun iddialarına tok gibi yanıt: "Siyasi ikbaliniz, ihtiyaç sahibi ailelerimizden daha önemli değildir"
Iraklı iş insanı sevgilisinden evlilik teklifi alan Ebru Gündeş milyonluk tektaşını göstermek için şekilden şekle girdi! "Ortadoğu'dan verim alan tek kişi"
Iraklı iş insanı sevgilisinden evlilik teklifi alan Ebru Gündeş milyonluk tektaşını göstermek için şekilden şekle girdi! "Ortadoğu'dan verim alan tek kişi"
Yapay zeka ile yapılan Atatürk fotoğrafında dikkat çeken detay! Arkada gözüken isme büyük tepki!
Yapay zeka ile yapılan Atatürk fotoğrafında dikkat çeken detay! Arkada gözüken isme büyük tepki!
Bakan Yanık'tan HDP Milletvekili Gergerlioğlu'nun iddialarına tok gibi yanıt: "Siyasi ikbaliniz, ihtiyaç sahibi ailelerimizden daha önemli değildir"
Bakan Yanık'tan HDP Milletvekili Gergerlioğlu'nun iddialarına tok gibi yanıt: "Siyasi ikbaliniz, ihtiyaç sahibi ailelerimizden daha önemli değildir"
Çok Okunanlar
Eskişehir'de çantasıyla herkese saldıran kadın konuştu! İnsanlara vurma nedeni açıkladı
Eskişehir'de çantasıyla herkese saldıran kadın konuştu! İnsanlara vurma nedeni açıkladı
İstanbul'da alkollü kadın sürücüden pes dedirten görüntüler! Polise küfür edip tekme attı!
İstanbul'da alkollü kadın sürücüden pes dedirten görüntüler! Polise küfür edip tekme attı!
Ehliyet sahibi olmayanlara üzen haber! Ehliyet harcına zam yolda!
Ehliyet sahibi olmayanlara üzen haber! Ehliyet harcına zam yolda!
Sos Üretim Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları
Sos Üretim Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları
İçişleri Bakanlığı duyurdu! Hatay Amanoslar'da kırsalında çok sayıda mühimmat ele geçirildi!
İçişleri Bakanlığı duyurdu! Hatay Amanoslar'da kırsalında çok sayıda mühimmat ele geçirildi!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Galaport İstanbul'u ziyaret etti, incelemelerde bulundu! Vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Galaport İstanbul'u ziyaret etti, incelemelerde bulundu! Vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi
Yorumlananlar
Bugün kimin maçı var 8 Ekim 2022 Cumartesi ? Süper Lig'de hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte günün maç programı
Bugün kimin maçı var 8 Ekim 2022 Cumartesi ? Süper Lig'de hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte günün maç programı
Eski günler çabuk unutuldu! Abdullah Gül, Kemal Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü teklifine destek çıktı: "Kemal beyi tebrik etmek gerekir"
Eski günler çabuk unutuldu! Abdullah Gül, Kemal Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü teklifine destek çıktı: "Kemal beyi tebrik etmek gerekir"
Kur’an-ı Kerim'i yırtıp yakmışlardı! Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan sert tepki: İki sapkının yaptığı saldırıyı kınıyorum
Kur’an-ı Kerim'i yırtıp yakmışlardı! Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan sert tepki: İki sapkının yaptığı saldırıyı kınıyorum