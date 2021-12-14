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  3. CHP'li eski vekil Hasan Zengin hayata gözlerini yumdu

CHP'li eski vekil Hasan Zengin hayata gözlerini yumdu

Manisa’nın eski milletvekillerinden Hasan Zengin, 88 yaşında hayata gözlerini yumdu.

CHP'li eski vekil Hasan Zengin hayata gözlerini yumdu

Manisa'da iki dönem CHP'den, bir dönem de SHP'den olmak üzere üç dönem milletvekilliği yapan Hasan Zengin yaşamını yitirdi.

88 yaşında tedavi gördüğü hastanede hayata gözlerini yuman Hasan Zengin'in ölüm haberi yakınlarını yasa boğdu.

Cumhuriyet Halk Partisi Manisa Milletvekili Özgür Özel, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda  Hasan Zengin'in ölüm haberini duyurdu.

Özel paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

" Bir suredir Urla'da tedavi görmekte olan 15., 16. ve 18. Dönem Manisa Milletvekilimiz Hasan Zengin'i biraz önce kaybettik. Siyaseten hep örnek aldığımız Hasan Amcamız, partimizin ve Manisamızın şüphesiz en çok halka dokunan, en çalışkan ve en sevilen milletvekillerinden biriydi.

Manisa'da gitmedik köy, girilmedik ev bırakmamış Hasan amcamızın yeri dolmaz. Manisamızın ve partimizin başı sağ olsun"

HASAN ZENGİN KİMDİR?

Hasan Zengin, İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi'nden mezun olmuştur. İzmir Belediye Fen İşleri Müdürlüğü, Manisa Bayındırlık Müdürlüğü, Serbest Mühendislik, Müteahhitlik yapmıştır.

Hasan Zengin hakkında detaylı bilgiye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz...

{TITLE_STRIP}Hasan Zengin kimdir? Nereli? Kaç yaşındaydı? | Hasan Zengin neden öldü?

 

Berkem Temizel
Gece Editörü
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