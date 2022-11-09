CHP'li Faik Öztrak'tan ATV muhabiri için çirkin ifade! Sözleri tepki çekti, muhabirden yanıt geldi

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, partisinin genel merkezinde yapılan MYK toplantısı sonrası basın toplantısı düzenledi. Toplantı gündemi hakkında bilgi veren Öztrak, daha sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı.

MUHABİRİN SORUSU

ATV muhabiri Alpaslan Düven, Öztrak'a "CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İngiltere temiz para bulmaya gidiyorum dedi. Geçmişte ise tefeciler diye eleştiriler yapmıştı. İngiltere'nin gri listede yer alma sorusunu, 'Bilmiyorum' diyerek de yanıt verdi. Sizin bu olaya ilişkin yorumunuz olacak mı?" diye sordu.

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ÖZTRAK'TAN TEPKİ ÇEKEN YANIT

Öztrak ise bu soruya tepki çeken bir yanıt vererek, muhabiri trol olarak niteledi. Öztrak şunları söyledi: “Bu soruyu soran herhalde bir basın mensubu değil, olsa olsa bir trol. Genel Başkanımıza bu basın kuruluşunun muhabiri güya soru soruyor. Ama bakıyorsunuz korsan bildiri okuyor. Havuz medyası, İngiltere’yi kara para aklamakla suçluyor. Genel Başkanımız da ‘İngiltere’nin gri listede olduğunu bilmiyorum’ diyerek bu soruyu soran muhabirle dalgasını geçiyor. Havuz medyası görmek isterse FATF’ın listesi ortada. Gri listede olan tek G-20, tek OECD üyesi, tek FATF üyesi ne yazık ki Türkiye. Anlaşılan havuz medyası bunu anlamıyor. Ya da gerçekten anlamak istemiyor. Artık işi o kadar azıttılar ki Genel Başkanımızın orada vermiş olduğu cevabın başını sonunu kesiyorlar, algı operasyonu çekmeye kalkıyorlar. Gazetecinin ahlakı vardır. Bu yapılanın adı gazetecilik değil, olsa olsa tetikçiliktir.”

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MUHABİRDEN ÖZTRAK'A CEVAP

Öztrak'ın açıklamalarına sosyal medya hesabından yanıt veren Alpaslan Düven, kendisine trol diyen Öztrak'a sitem etti.

Düven, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Sayın Faik Öztrak. Ben 'trol' değilim, gazeteciyim. Medeni bir şekilde genel başkanınız Sayın Kılıçdaroğlu'na bir soru sordum. Sayın Kılıçdaroğlu da soruma cevap verdi. Bana ne cüretle 'trol' diyorsunuz? Parti yöneticisi olmak size gazetecilere hakaret etme yetkisi vermez."

Öztrak'ın sözleri sonrası Twitter'da "Faik Öztrak İstifa" etiketi trend oldu.