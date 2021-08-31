CHP'li genç başkan Şafak Duman hayatını kaybetti!

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde bulunan Musalla Mahallesi'nde oturan CHP Gençlik Kolları Başkanı Şafak Duman (22), yaşadığı apartman binasının 4. katından beton zemine çakıldı. Duman’ın düştüğü anlara tanık olan mahalle sakinleri, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi gerçekleştirilen Duman, tedavisi için ilçe devlet hastanesine kaldırıldı. Genç başkan hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Duman’ın düştüğü bölgede polis ekipleri ve cumhuriyet savcısı inceleme yaptı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.