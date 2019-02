CHP’li Gökçe seçim çalışmalarını sürdürüyor

Cumhuriyet Halk Partisi Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Avukat Soner Gökçe, seçim çalışmaları kapsamında Seyit Uşağı Köyü Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğini ziyaret etti.

Dernek binasında gerçekleşen ziyarette birlik, beraberlik ve ortak değer Malatya vurgusu öne çıktı.

31 Mart yerel seçimleri öncesi, adaylık çalışmaları çerçevesinde ziyaretlerini sürdüren Cumhuriyet Halk Partisi Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Soner Gökçe, Seyit Uşağı Köyü Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinde temaslarda bulundu. Dernek yönetim kurulu ile dernek üyelerinin hazır bulunduğu ziyarette konuşan dernek başkanı Turan Özdemir, düşüncelerini iletme fırsatı buldukları buluşma nedeniyle CHP başkan adayı Gökçe ve beraberindekilere teşekkür etti. Özdemir, CHP adayı Gökçe'ye başarılar diledi.

Burada konuşan CHP Büyükşehir Başkan adayı Avukat Soner Gökçe ise, "Şehrimizi, ortak akılla yönetmek istiyoruz. Tüm sivil toplum örgütlerimiz de bu noktada heyecanlı. Kimsenin bugüne kadar yeterince fikri alınmamış. Ülkemiz, belirli dönemlerde çok sıkıntılar yaşadı, yaşıyor. Millet olarak, işte bugünlerde her zaman olduğu gibi dik duracağız. Malatya'mıza ayrıca her kesimi kucaklayacağız. Tüm kesimlerin ortak sevdası Malatya olduğuna göre, herkesin de adayı olduk, olacağız. Bu şehri ortak akılla, kısaca birlikte yöneteceğiz" ifadelerini kullandı.

CHP Malatya Büyükşehir başkan adayı Soner Gökçe , Cumhuriyet Halk Partisi Yeşilyurt Belediye Başkan adayı Jeoloji Mühendisi Erkan Özgür ve beraberindeki heyet, daha sonra esnaflarla bir araya gelerek istişarelerde bulundu. Yerel seçimlerde, partisine ve kendisine destek isteyen Gökçe, projelerinden de bahsetti.

17 yıldır aynı iktidar ve şahısların yönetimi altında bulunan Malatya'da, hep aynı sorunların yaşandığını belirten Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Soner Gökçe, "Basında, övgüyle bahsettikleri Büyükşehir ve Battalgazi'nin, mahalle ve köylerinin durumunu görüyorsunuz, Madem durum bu sizden daha neyi istiyorlar. Biz bu problemlerin çözümü aşamasında, hiçbir etnik köken ayrımı yapmadan halkımızın hak ettiği şekilde tüm vatandaşlarımıza kucak açıyoruz. Şehrimizdeki trafik, istihdam ve ulaşım sorunlarını, tüm Malatya halkı olarak bizzat yaşayarak biliyoruz. Onlar adil bir hizmet vermedi. Yapılanlar adalete, insaniyete, Malatya değerlerine ve sevdası Malatya olabilecek insanlara yakışacak davranışlar değil" şeklinde konuştu.

Cumhuriyet Halk Parti Büyükşehir Belediye Başkan adayı Soner Gökçe ve beraberindeki partili heyet daha sonra Sonsöz Gazetesini ziyaret etti. Gazete imtiyaz sahibi Ali Er ve çalışanlarla buluşan CHP adayı Gökçe, ortak değerlere inanan Malatyalı ve ortak yönetim anlayışı vurgusu yaptı.

Ziyarette konuşan Cumhuriyet Halk Partisi Büyükşehir Adayı Soner Gökçe " Malatya'daki yerel basınımızın, çok önemli gazetelerinden Sonsöz Gazetesi'ni ve benim hem şahsımda, hem kamuoyunda çok kıymetli olan, tarafsızlığından ödün vermeyen, etik değerlere sahip Sayın Ali Er'i ziyaret ettik. Şahsı benim için çok önemli, bu anlamda bizleri kamuoyu ile vatandaşımıza fikirlerimizi ulaştırma noktasında, önemli bir görevi ifa eden gazeteyi ziyaret etme imkanı bulduk. Malatya hepimizin Malatya'sı, aynı memleketin havasını kokluyoruz, suyunu içiyoruz, ekmeğini yiyoruz, birlikte istişare edeceğiz. Toplumumuzda istişare noktasında bir sıkıntımız var, ortak akılla yönetilmeyen bir Malatya var. Bu anlamda sizlerin bizler için önemli olduğunuzu bilerek her zaman, bu seçim kampanyasında da Allah nasip eder, eğer kazanabilirsek, yönetim noktasında her zaman fikirlerinize değer vereceğimizi bilmenizi istiyorum. Basınımızın tarafsızlığını koruyabilmesi adına, onların her türlü bağımsızlığını sağlayabilmek adına, sizlerle beraberiz" diye konuştu.

Kaynak: İHA