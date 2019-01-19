CHP’li Gökçe, “Seçimlerin kazananı Malatya olacak"

31 Mart Yerel seçimleri öncesinde çalışmalarını yoğunlaştıran, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Avukat Soner Gökçe, "Seçimlerin kazananı Malatya olacak" dedi.

Malatya Özhan Sanayi Sitesi Kooperatifini ziyaret eden ve sanayici esnafının sorunları hakkında bilgi alan Gökçe, değerlere sahip çıkacaklarını söyleyerek, "Bizim anlayışımızda İnönü'de, Özal'da, Recai Kutan'da bizim, bu şehrin değeri. Bizler Allah korkusu olan insanlarız, inançlı insanlarız benim bu nokta da tüm hemşehrilerimden ricam, ciddi projelerle hizmet etme anlayışıyla Malatya'mızın huzuruna ve karşısına çıkacağız. Bizim bu anlamda mücadelemizi projelerimizi dinlesinler" şeklinde konuştu.

Yerel yönetimlerin çok farklı olduğunu dile getiren Gökçe, "16 yıldır bu şehir nasıl yönetiliyor görsünler. Bu şehrin yerel yönetimde değişime ihtiyacı var. Malatya'nın doğru bir tercih yapacağına ve bizden yana tercihini kullanacağına inanıyorum. Bu seçimlerin kazananı Malatya olacak. İki aday olarak seçimlere gidiyoruz, ben diyorum ki herkes projelerini hazırladı. Ben eğer 1 Nisan günü kim kazanırsa kazansın ona bu projelerimi sunacağım, Ben kazanırsam da mevcut hizmetleri devam ettireceğim, yeni projeleri değerlendireceğim" diye konuştu.

Özsan Sanayi Sitesi Kooparatif Başkanı Şemsettin Alkan ise Gökçe ve CHP heyetine ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek, sanayi esnafının sorunları hakkında bilgi verdi.

Kaynak: İHA