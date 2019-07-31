CHP’li Gökçel ve Antmen’den Başkan Dinçer’e ziyaret

CHP Mersin Milletvekilleri Cengiz Gökçel ve Alpay Antmen, Mersin Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ESOB) Yönetim Kurulu Başkanı Talat Dinçer'e nezaket ziyaretinde bulundular. Ziyarette, esnaf ve sanatkarların sorunları ele alındı.

Mersin ESOB hizmet binası önünde Birlik Başkanı Dinçer ve Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından karşılanan CHP'li Gökçel ve Antmen, daha sonra başkanlık makamına geçtiler. Ziyarete, ESOB Başkanvekilleri Veysel Sarı ve Ömer Şahbudak ile Yönetim Kurulu Üyeleri de katıldı.

Milletvekilleri Gökçel ve Antmen, yoğun geçen seçim sürecinin ardından TBMM'nin tatile girmesiyle seçim bölgelerine gelerek, kentte kurulu meslek odaları ve sivil toplum kuruluşlarını ziyaret ettiklerini ifade ettiler. Milletvekilleri, ülkede işsizliğin hızla arttığı, esnaf ve sanatkarların kapısına bir bir kilit vurduğu, vatandaşın alım gücünün düştüğü, ekonominin durma noktasına geldiği bir manzaranın hakim olduğunu dile getirdiler. Esnafın, ekonominin can damları olduğunu kaydeden milletvekilleri, bu cefakar ve fedakar kesimin ayakta kalması ve kalkınması için üzerlerine düşen her türlü görevi seve seve yerine getireceklerini kaydettiler.

Mersin ESOB Başkanı Dinçer ise yaptığı konuşmada, milletvekillerine ziyaretlerinden dolayı teşekkürlerini iletti. Gökçel ve Antmen'in, esnaf teşkilatı, çiftçi ve tüccarın sorun ve beklentilerini meclis çatısı altında sürekli dile getirdiklerini ifade eden Dinçer, kendilerine tercüman olunmasının memnuniyetini yaşadıklarını vurguladı. Daha önce Mersin'e kurulacağı açıklanan Mersin Konteyner Limanının Doğu Akdeniz Konteyner Limanı olarak değiştirilmesinin ve nereye kurulacağının netleşmemesinin şokunu yaşadıklarını belirten Dinçer, mecliste bu konunun ısrarla takipçisi olunması gerektiğinin altını çizdi.

Ziyarette ayrıca, kentte hizmet veren toplu taşıma araçlarının, kooperatiflerin ve taksilerin yerel idarelerle olan sorun ve beklentileri konusunda da karşılıklı fikir alış verişinde bulunuldu.

Kaynak: İHA