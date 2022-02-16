CHP'li gruptan Haberci Gazetesi'ne çirkin saldırı! Gazete binasına yumurta, bağlı boya ve yem attılar!

Edinilen bilgilere göre olay Mersin'in Akdeniz ilçesinde yayın yapan Camişerif Mahallesi 5210 sokaktaki Haberci Gazetesi binası önünde meydana geldi. Dün saat 14.00 sıralarında CHP Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı İzzet Kırılmaz ve Mersin İl Gençlik Kolları Başkanı Alkım Sümer’in de aralarında bulunduğu 50 kişilik grup, gazete binası önünde toplanarak , “Satılık kalemler”, “Yeminiz bitmiş” sloganları attı.

GAZETE BİNASI ÖNÜNE YEM SERPTİ

Basın açıklaması yapan CHP Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı İzzet Kırılmaz, "Sizin yeminiz bitmiş. Ne yapsak, yalan haber yapıyorsunuz, insanları yanıltıyorsunuz. Kaos ortamı yaratıp düşman yaratmaya çalışıyorsunuz. Alın yeminiz" ifadesini kullandıktan sonra elinde poşetle getirdiği yemi gazete binasının önüne serpti.

YAĞLI BOYA, YUMURTA VE YEM ATTI

Akabinde söz alan Mersin CHP İl Gençlik Kolları Başkanı Alkım Sümer," Demokratik haklarımızı kullanılıyoruz, siz saldırı diliyorsunuz” ifadesini kullandıktan sonra grup yanlarında bulunan beyaz yağlı boya ile yumurta ve yemleri gazete binasının içine ve önüne attı. Eylem sırasında atılan boyalar gazetenin çalışanlarının üzerine, masa sandalye ile fotoğraf makinalarına isabet etti. Durum bildirilmesi üzerine polis ekipleri olay yerine gelerek inceleme yaptı.

"ŞİDDETLE KINIYORUM, BAŞIMIZA GELEN OLAY BASINA SALDIRI OLARAK GERÇEKLEŞTİ"

Yaşanan çirkin saldırı için konuşan Haberci Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Yüksel Ekici, " Hiç de hoş olamayan demokrasiye yakışmayan ve özellikle partilerine yakıştırmadığım gençlerin yapması üzücü. Onları yönlendirenleri şiddetle kınıyorum. Bugün bizim başımıza gelen olay basına saldırı olarak gerçekleşti. Yetkililer gerekeni yapıyor. Bu saldırıların iyi bir tarafı da var yayın politikamızın doğruluğunu ispatlayan davranış, sosyal demokrat geçinen insanların hak ve adalet arayışını gözler önüne seren bir davranıştır” ifadelerini kullandı.

CHP GENÇLİK KOLLARI BAŞKANINDAN AÇIKLAMA

CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Gençosman Killik, yaşanan çirkin olaya ilişkin olarak sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Mersin’de yerel bir gazete ile gençler arasında yaşanan ve adli makamlara intikal eden durumla ilgili gerekli disiplin soruşturması başlatılmıştır. CHP Gençlik Kolları, demokratik protesto sınırını aşan ve basın özgürlüğünü ihlal eden her eylemin karşısındadır." dedi.

Mersin’de yerel bir gazete ile gençler arasında yaşanan ve adli makamlara intikal eden durumla ilgili gerekli disiplin soruşturması başlatılmıştır.



CHP Gençlik Kolları, demokratik protesto sınırını aşan ve basın özgürlüğünü ihlal eden her eylemin karşısındadır. — Gençosman Killik (@gencosmankillik) February 15, 2022

Kaynak: Sözcü, Bölge Gündem.