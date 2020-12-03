CHP'li Gürsel Tekin'den bomba açıklama: CHP'nin cumhurbaşkanı adayı belli oldu!

CHP'li Gürsel Tekin katıldığı Youtube kanalında CHP'nin Cumhurbaşkanı adayını belirlediklerini ifade etti. Adayın partisinin içinde herkes tarafından kabul edilen bir isim olduğunun altını çizen Tekin, "Millet ittifakının lokomotifi CHP'dir. CHP sorumlu davranmak zorundadır. Yani sistemin bize dayatmış olduğu yüzde 50,1 ne yazık ki bunu gerektiriyor. Sayın genel başkanın buradaki çabası takdire şayan. Hiç o konuda bir eleştirim yok. Ama CHP'nin adayı olmaz olur mu? Elbette CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı var" dedi.

''KİMSE MERAK ETMESİN''

Youtube'da Polemik Haber'in konuğu olan Tekin, şöyle devam etti:

"Yoksa CHP'nin cumhurbaşkanı adayı hazır. Buna emin olun. Ama bu sadece bizim kendi partimiz içinde, partimizin mutfağında hepimizin kabul ettiği bir isim. Ama aynı adayın Millet İttifakı için bugünden kabul görüp görmeyeceğini bugünden karar verirsek tam da Cumhur İttifakı'nın isteyeceği tuzağa düşeriz. Kimse merak etmesin CHP'nin cumhurbaşkanı adayı hazır."

''UYKULARIM KAÇIYOR''

CHP'li Tekin, "CHP'li belediyelerin performansını nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna ise şu yanıtı verdi:

“1989'da SHP bütün büyükşehirleri ve illeri almıştı. CHP yıllardır bunun mücadelesini veriyor. Biz o dönem bazı şeyleri iyi analiz edemedik. Eğer edebilseydik yerel yönetimler bizi iktidara taşıyacaktı. Ne yazık ki parti içi sorunlar bizim o dönemimizi çürüttü. Halbuki çok başarılı belediye başkanlarımız vardı. Şu anda belediye başkanlarımızın olağanüstü çabaları var. Ama kısmen bana 1989'u hatırlatıyor, o benim maalesef uykularımı kaçırıyor.”

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı kim olacak? CHP'nin cumhurbaşkanı adayı belli oldu mu?