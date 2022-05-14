CHP'li Gürsel Tekin'den Türkiye'de doğan Suriyeli çocuklar için çarpıcı çıkış: "Bunlar bizim çocuklarımız hangi ülkenin insanı olursa olsun"

Türkiye'nin bir numaralı gündem maddeleri arasında yer alan Suriyeli sığınmacıların durumu kamuoyunda konuşulmaya devam ederken CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'den çok konuşulacak bir çıkış geldi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Suriyeli sığınmacıların gönderileceğini açıklamasına karşın Gürsel Tekin'in açıklaması kafa karışıklığına neden oldu.

"YÜZDE 30'UNU GÖNDERMEK MÜMKÜN DEĞİL"

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, Deutsche Welle'ye yaptığı açıklamada can ve mal güvenliğinin sağlanması durumunda Suriyelilerinin yüzde 70'nin gideceğini belirterek," Diğer yüzde 30'unu göndermek ise mümkün değil, yerleşik hale gelmiş durumdalar çünkü” diye konuştu.

"BUNLAR GÖÇMEN OLMAKTAN ÇIKIP SEÇMEN OLMUŞLAR ARTIK"

Geçtiğimiz günlerde toptancıların olduğu bir bölgeye gittiğini anlatan Tekin, buradaki 1300 civarında işyeri olduğunu 250'sinin ise Suriyeli iş adamlarına ait olduğunu söyledi. Bu kişilerin gitmesinin mümkün olmadığını ifade eden Tekin," Bunlar göçmen olmaktan çıkıp seçmen olmuşlar artık. Yerleşik hale gelmişler. Ama sefalet içinde yaşayanların kesinlikle gidebileceğini görüyorum ve hissediyorum. Ama can ve mal güvenliğini böylesi bir coğrafyada bugünden yarına sağlamak ve göndermek mümkün değil” dedi.

"BUNLAR BİZİM ÇOCUKLARIMIZ"

Sağlık Bakanlığı'nın geçtiğimiz günlerde yapmış olduğu "Türkiye'de 754 bin Suriyeli bebek doğdu" açıklamasını anımsatarak değerlendirmede bulunan Tekin şunları söyledi:

"Bana göre bu sayı 1 milyon. Yani bir milyon çocuk Türkiye Cumhuriyeti'nin topraklarında ve hastanelerinde doğdu. Bunlar bizim çocuklarımız; anneleri, babaları, aileleri hangi ülkenin insanı olursa olsun. Bunları nasıl entegre edeceğiz, bu konuda ne yaptınız şimdiye kadar mesela? Bu çocuklar sağlıklı beslenebiliyor mu, eğitim alabiliyor mu, nasıl yerlerde yaşıyorlar? Hiçbir şey yok. Aşama aşama entegre ederseniz elbette olur. Birçok Avrupa ülkelerinde benzerlerini görüyoruz."

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