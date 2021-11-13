CHP'li Gürsel Tekin'in canlı yayındaki gafı olay oldu: "Hayatımın her alanında haram para kazandım"
CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, Halk TV'de konuk olduğu programda," Hayatımın her alanında haram para kazandım" diyerek gaf yapması gündem oldu. Tekin'in yanlış kelime kullandığı fark eden Gökmen Karadağ, Tekin'i uyararak, "Yanlışlıkla haram dediniz" dedi.
CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, Halk TV'de Gökmen Karadağ'ın sunumuyla ekrana gelen Açıkça programında yaptığı gafla gündeme oturdu.
CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin," Bana da şey diyorlar. İşte efendim, çaycı, garson falan. Çok şükür. Çaycılık da yaptım, garsonluk da yaptım. Hayatımın her alanında haram para kazandım." dedi.
GÖKMEN KARADAĞ, TEKİN'İ DÜZELTTİ
Gürsel Tekin sözlerine devam ederken araya giren Gökmen Karadağ," Haram dediniz, yanlışlıkla. Gürsel Bey haram dediniz yanlışlıkla" dedi. Bunun üzerine Gürsel Tekin, kullandığı kelimeyi fark ederek," Ha pardon" ifadesini kullandı.