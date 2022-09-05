CHP'li Gürsel Tekin'in "HDP'ye bakanlık verilebilir" sözü İYİ Parti'yi çıldırttı! "Kime sordunuz da kime neyi veriyorsunuz?"

CHP'li Gürsel Tekin'in "HDP'ye bakanlık verilebilir, her partiye verilebilir" sözleri İYİ Parti'nin tepkisini çekti. İYİ Partili Koray Aydın, Tekin'in sözlerine tepki göstererek, "PKK ile arasına mesafe koyamayan HDP'yi normalleştirme çabası ve HDP'ye Bakanlık verme söylemi asla kabul edilemez!" dedi. Yavuz Ağıralioğlu ise," Kime sordunuz da kime neyi veriyorsunuz? " diye konuştu.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Altılı masanın iki bileşeni olan CHP ve İYİ Parti arasında HDP gerginliği yaşanıyor. CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in TV100'de Pınar Işık Ardor'un sunduğu Pazar Siyaseti programında yaptığı açıklama iki partiyi gerdi.

"HDP'YE BAKANLIK VERİLEBİLİR, HER PARTİYE VERİLEBİLİR"

Ardor'un "İktidar olursanız HDP'ye bakanlık verecek misiniz?" sorusuna yanıt veren Tekin, TBMM'de HDP'li başkan vekillerini olduğunu anımsatarak," HDP'li başkana elimizi kaldırıyor muyuz? Buna genel başkanlar dahil. 'Sayın başkanım söz hakkı istiyorum' Şimdi bunu hak sayacaksınız ama bu ülkeyi yönetmek için bu kabul olmaz... O zaman seçime sokmayın kardeşim. Böyle bir şey olabilir mi? O zaman milli irade nerede kaldı. Bu seçmen yarın nasıl oy verecek kendi partisine. Elbette HDP'ye bakanlık verilebilir, her partiye verilebilir" ifadelerini kullandı.

CHP'li Gürsel Tekin'in HDP'ye bakanlık verilebilir sözü İYİ Parti'yi çıldırttı! Kime sordunuz da kime neyi veriyorsunuz?

KORAY AYDIN'DAN SERT TEPKİ

Tekin'in bu açıklamaları İYİ Parti'nin tepkisini çekti. İYİ Parti Siyasi İşler Başkanı ve Ankara Milletvekili Koray Aydın, Tekin'in açıklamaları sonrası sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda sert ifadeler kullandı.

Aydın şu ifadeleri kullandı:

"Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener'in defalarca ifade ettiği gibi; İYİ Parti, HDP'yi PKK terör örgütünün yanında konumlandırmaktadır. Partimizin görüşü nettir! PKK ile arasına mesafe koyamayan HDP'yi normalleştirme çabası ve HDP'ye Bakanlık verme söylemi asla kabul edilemez!"

CHP'li Gürsel Tekin'in HDP'ye bakanlık verilebilir sözü İYİ Parti'yi çıldırttı! Kime sordunuz da kime neyi veriyorsunuz?

"HDP, MİLLET İTTİFAKI'NIN VE ALTILI MASA'NIN BİR PARÇASI DEĞİLDİR, OLMAYACAKTIR"

HDP'nin Millet İttifakı'nın ve altılı masanın bir parçası olmadığını dile getiren Aydın, "HDP, Millet İttifakı'nın ve Altılı Masa'nın bir parçası değildir; olmayacaktır! İYİ Parti'nin olduğu yerde HDP olmaz, HDP'nin olduğu yerde İYİ Parti olmaz; olmayacaktır! Asılsız varsayımlar ve sorumsuz beyanlar, Millet İttifakı ruhunu zedeler ve sadece rakip ittifaka hizmet eder!" dedi.

CHP'li Gürsel Tekin'in HDP'ye bakanlık verilebilir sözü İYİ Parti'yi çıldırttı! Kime sordunuz da kime neyi veriyorsunuz?

YAVUZ AĞIRALİOĞLU: "HDP İLE ASLA YOL YÜRÜMEYİZ"

Söz konusu açıklamalara bir tepki de İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu'ndan geldi. Ağıralioğlu şu ifadeleri kullandı:

"İYİ Parti'nin hassasiyetlerine, Genel Başkanımızın "Terör örgütünün gölgesinin bile düştüğü yerde olmayız." beyanına, asgari ittifak hukukuna ve nezaketine rağmen, kime sordunuz da kime neyi veriyorsunuz?

Bu gibi açıklamalar doğru değil ve biz böyle bir şeye asla razı olmayız. Bu gibi talihsiz beyanatlar sebebiyle bir daha, açıkça şerh edelim ki: Pkk'ya terör örgütü diyemeyen ve terörle bağını kopartamayan Hdp ile asla yol yürümeyiz. İttifak hukukuna riayet ve karşılıklı saygı için bizim ilkelerimiz ve kırmızı çizgilerimiz dosdoğru anlaşılmalıdır."

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