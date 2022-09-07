CHP'li Gürsel Tekin'in HDP'ye yönelik konuşmaları ortalığı karıştırdı! İYİ Parti'de çatırdamalar başladı! İl başkanı görevden istifa etti!

CHP'li vekil Gürsel Tekin'in geçtiğimiz günlerde HDP'ye yönelik sar ettiği sözler sonrası İYİ Parti cephesinden büyük tepki gelmişti. Bugün de Yozgat İl Başkanı istifasını duyurdu.

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CHP'li Gürsel Tekin'in HDP'ye yönelik konuşmaları ortalığı karıştırdı! İYİ Parti'de çatırdamalar başladı! İl başkanı görevden istifa etti!

CHP İstanbul milletvekili Gürsel Tekin geçtiğimiz günlerde atıldığı programda iktidara gelmeleri halinde yapacakları vaatlerden bahsederken çok konuşulacak sözler söylemişti. İktidar olmaları halinde HDP'ye bakanlık verebileceklerini söyleyen Tekin'e o sözler sonrası CHP ve İYİ Parti cephesinden tepkiler çığ gibi büyüdü.

CHP'li Gürsel Tekin'in HDP'ye yönelik konuşmaları ortalığı karıştırdı! İYİ Parti'de çatırdamalar başladı! İl başkanı görevden istifa etti!

SÖZLERİ İLE BÜYÜK TEPKİ TOPLADI

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in canlı yayın sırasında "İktidar olursanız HDP'ye bakanlık verecek misiniz?" sorusuna "HDP'ye bakanlık verilebilir." cevabını vermişti. O sözleri sonrası hem kendi partisi hem de İYİ Parti cephesinden çok sayıda tepki almıştı.

CHP'li Gürsel Tekin'in HDP'ye yönelik konuşmaları ortalığı karıştırdı! İYİ Parti'de çatırdamalar başladı! İl başkanı görevden istifa etti!

İSTİFA ETTİĞİNİ DUYURDU

Bugün de o sözlerinden dolayı İYİ Parti'den istifa haberi geldi. Yozgat İl Başkanı olan Metin Özışık "Başkan yardımcılığı yapmış bir kişinin sözleri tüzel kişiliği kapsar. Ben önce Allah, sonra devlet kültüründe yetişmiş, ömrünün 4 yılını terörle mücadele ile geçirmiş, 22 okul arkadaşını şehit vermiş, şehitleri kucağında taşımış, o şehitlerin kanı ellerinde kucağına karışmış, yıllarca şehitlerin sesleri ile gece yarıları kan ter içinde irkilerek uyanan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Alparslan Türkeş ile aynı okuldan Harbiye’den mezun olmayı fani hayatında en büyük onur sayan, emekli binbaşıyım. ‘PKK’ya bakanlık verilebilir.’ diyen bir zihniyetle aynı masada olmayı kabullenmem mümkün değildir. Bu sebeple bugüne kadar Yozgat halkının takdirini kazanarak ve hiçbir menfi olayla anılmadan yürüttüğüm İl Başkanlığı görevimden istifa ediyorum." sözleri ile istifasını duyurdu.

CHP'li Gürsel Tekin'in HDP'ye yönelik konuşmaları ortalığı karıştırdı! İYİ Parti'de çatırdamalar başladı! İl başkanı görevden istifa etti!

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