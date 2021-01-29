Cumhuriyet Halk Partisi'nde Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy, İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi ve CHP Yalova Milletvekili Özcan Özel, yaptıkları basın açıklamasıyla partiden istifa ettiklerini duyurdu. Parti içerisindeki bazı durumlardan rahatsızlıklarını dile getiren 3 isim, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile de görüşerek istifalarını sundu. Peki, CHP'li Hüseyin Avni Aksoy neden istifa etti? İşte detaylar...

CHP'Lİ HÜSEYİN AVNİ AKSOY NEDEN İSTİFA ETTİ?

Cumhuriyet Halk Partisi Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy TBMM Basın Odası'nda yaptığı açıklamada partisinden istifa ettiğini duyurdu.

Aksoy, basın karşısında şunları söyledi:

"Değerli basın mensupları,

24 haziran 2018'de Karabük'ten CHP milletvekili seçildim. 40 yıllık bir hekim ve çocuk hastalıkları uzmanı olarak Karabük ve Safranbolu'da uzun yıllar hizmet ettim.

Seçim sürecinde ve öncesinde büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ilkeleri doğrultusunda önce vatan önce bayrak diyerek göreve başladım.



Meclis kürsüsünde, Batı Karadeniz bölge toplantısında, kapalı grup toplantısında, 27 ekim 2020'de sn. Genel başkanla görüşmemizde, Sn. Genel Başkan’ın Karabük ziyaretinde partimizin Atatürk'ten uzaklaşmasının, partimizin terörle arasına mesafe koymayan HDP yönetimiyle arasına mesafe koyamaması n in, milli unsurları ötekileştiren yaklaşımının ve yamuk ittifak politikalarının partimize zarar vereceğini belirttim.

Yine önce partimizin öz evlatlarını ve partimizin birliğini düşünmemiz gerektiğini ısrarla anlattım. Ancak düşüncelerimiz hiç ciddiye alınmadı. Partimizin öz evlatları ve tabanımızda bize gönül vermiş seçmelerimizden ziyade yamuk ittifak halindeki eski ve yeni dostlar tercih edildi.

Nihayet 8 aralık 2020'de TBMM’nin onurlu kürsüsünde HDP hariç tüm grupların alkışladığı tarihi bir konuşma yaparak Türk milletini ve partimizi uyardım. Atatürk'e Atatürk demekten imtina edenleri ve milli ordumuza dil uzatanları TBMM’nin onurlu kürsüsünden "Türk milletinin takdirlerine bırakıyorum." dedim.

Ne pahasına olursa olsun iktidarda kalmak, ya da ne pahasına olursa olsun iktidarı alabilmek için değil memleketi karpuz gibi ikiye bölmeden, icat çıkarmadan tek çıkar yol Türk milleti ittifakıdır dedim.



Partimizin politikalarında değişiklik olmaması üzerine bütün milletvekillerine 10 aralık 2020'de mektup yazarak görüşlerimizi ilettik.

100 yıl önce Mondros mütarekesinden 2 hafta sonra 13 kasım 1918'de emperyalist güçler tarafından Osmanlı’nın başkenti İstanbul işgal edilmişti. İşgal kuvvetlerine karşı ilk kez 14 Mart 1919'da özgürlük

İçin baş kaldıran tıbbiyeli hikmet ve zamanın güçlü Osmanlı Paşası Harbiyeli Mustafa Kemal Paşa ve de bu işgale karşı isyan edip Kuvayi Milliye’ye katılan Atatürk'ün yakın düşünce ve yol arkadaşı cumhuriyet muallimi Mustafa Necati emperyalistlere karşı ulusal kurtuluş savaşı yürüterek Türkiye Cumhuriyeti’ni kurmuşlardır.

Tam bu noktada tarih tekerrür etmektedir.

Kaderin cilvesi yine bir yurtsever tıbbiyeli, bir kahraman harbiyeli ve

Vatansever bir cumhuriyet muallimi olarak tarihin sahnesine çıkıyoruz.

100 yıl sonra bugün Atatürk’ün 2 büyük eserinden biri olan cumhuriyet halk partisi Atatürk'ün gösterdiği istikametten sapmıştır. Chp'den Atatürk’ün yoluna dönene kadar istifa ediyoruz.

Türkiye seçeneksiz değildir. Analar ne yiğitler doğuruyor. Memleketimizde güneşli güzel günler yakındır. Zihninizi boşaltınız; inat ve düşmanlaştırma üzerine kurulmuş bu ittifakları ve birbirinizi alt etme politikalarını terk ediniz.

Karabük milletvekili olarak Karabük'ümüze ve bütün ilçelerinde yaşayan halkımızın tümüne saygı ve sevgilerimi sunuyorum.

Milletimizi kamplara bölerek ve birbirlerine neredeyse düşman ederek yapılacak siyasetten medet ummanın milletimize yararı olmayacaktır. Artık milletimizin tümünü kucaklayarak ve kamplara bölünmeye çalışan halkımızı barıştırarak yeni bir yol açıp, siyaset yapmak Türkiye'miz için yegâne çıkış yoludur.

Türk milletine hayırlı olsun.."

HÜSEYİN AVNİ AKSOY KİMDİR?

1956 yılınfa Karabük - Safranbolu'da dünyaya gelen 64 yaşındaki Hüseyin Avni Aksoy, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun olmuştur.1984 ve 1988 yılları arasında Hacettepe Üniversitesinde Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalında ihtisasını yapmıştır.

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