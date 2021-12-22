CHP'li İBB vatandaşa ekmek bile ulaştıramıyor! Normal ekmek bile gelmiyor! "Yollamıyorlar ağabey, düşünseler yollarlar"

İstanbul'da vatandaşların Halk Ekmek büfeleri önünde soğuk kış aylarında beklemesi büyük bir tartışma konusu olurken vatandaşlar ekmek bulamamaktan şikayet ediyor. Bu durum bir vatandaşın ekmek almak için gittiği Halk Ekmek büfesinde ekmek alamadığı anları paylaşması ile gözler önüne serildi.

BİR HAFTADIR EKMEK ALAMIYOR

İBB AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu'nun sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, bir vatandaş İstanbul Büyükşehir Belediyesinin halk ekmek büfesine gittiğini ve bir haftadır ekmek alamadığını söyledi.

NORMAL EKMEK GELMİYOR

Bu anlarda vatandaş büfe sorumlusunun yanına gelerek "Ekmek var mı?" diye sordu. Çalışan sadece kepekli ekmek olduğunu normal ekmek olmadığını söyledi. Vatandaşın " Normal ekmek gelmiyor mu?" diye sorunca aldığı cevap," Yok ağabey." oldu. Ekmeğin neden gelmediği sorusuna büfe çalışanı, "Yollamıyorlar ağabey. Saat 11.00'de geliyor" cevabını verdi.

"DÜŞÜNSELER YOLLARLAR"

Bunun üzerine vatandaş," Sabah insanlar kahvaltı yapacak mesela. " diye konuştu. Büfe çalışanının bunu üzerine söylediği," Düşünseler yollarlar zaten" cümlesi ise İBB'nin Halk Ekmek konusunda eksik olduğunu gözler önüne serdi.