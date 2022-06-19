CHP'li İBB'den bir zam daha! İspark ücretleri yine arttı! Yüzde yüz zam şokuyla karşılaşan vatandaşlar, isyan etti

İkinci oturumu dün Saraçhane'deki başkanlık binasında gerçekleştirilen İBB Meclis toplantısı, Meclis 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul başkanlığında yapıldı. İSPARK'ta çalışan personellerin maaşlarında artış yapılacağı ve bu artışın karşılanabilmesi gerekçesiyle, İSPARK ücretlerine bir artış daha talep edildi. Meclis üyelerinin kabulüyle yüzde 25'lik bir artışa onay verildi.

FİYATLAR 60 LİRAYI GÖRDÜ

Zam kararı sonrası İSPARK'ı kullanan vatandaşlar, yeni fiyatları görünce öfkelendi. Otoparkın tüm gün ücreti bazı yerlerde 25 lirayken zamla birlikte 50'yi hatta 60'ı gördü. Lokasyona göre farklılık gösteren otoparklar da tepkiye neden oldu. Kadıköy'de 50 lira olan otopark ücretlerinin Bebek'te 60 lira olması vatandaşı kızdırdı. Açıklanan fiyatlara göre, onaylanan zam oranı yüzde 25 olmasına rağmen, uygulanan zammın yüzde 100 olması da eleştirilerin odağı oldu.

Sosyal medyada da gündem olan zam hakkında kullanıcılar, "Hayır zaten arabaya marabaya binemiyoz, bindiğimizde de inemiycez çok ironik bi durum oldu", "Mazotla mı çalışıyor ispark mazota zam geldiğinden sanırım", "Otopark konusunda hangi masrafınız arttı da fiyatlara zam yaptınız?" şeklinde eleştirdi.