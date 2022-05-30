CHP'li İBB'nin düzenlediği fetih şöleninde skandal! Teoman çoluk çocuğun önünde kondom çıkardı! Rezil anlar şaşkına çevirdi! "Konseri yatak odasına çevirdi"
CHP'li İBB'nin düzenlediği fetih şöleninde skandal! Teoman çoluk çocuğun önünde kondom çıkardı! Rezil anlar şaşkına çevirdi! "Konseri yatak odasına çevirdi"
CHP'li İBB'nin düzenlediği İstanbul’un fethinin 569. yıl dönümü etkinliklerinde sahneye çıkan ünlü rockçı Teoman'ın yaptıkları izleyenler şaşkına çevirdi. İzlemeye gelen onlarca kişinin içindeki rahat tavırları hayrete düşürdü.