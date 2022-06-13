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CHP'li İBB'nin İETT skandalı bitti metro çilesi başladı! Yenikapı-Hacıosman metrosunda tehlikeli anlar!

İstanbul'da en çok kullanılan metro hatlarından biri olan Yenikapı-Hacıosman metro hattında yolcular, metro kapısının arızalanması sonucu kapı açık bir şekilde yolculuk etmek zorunda kaldı. Görevliler kapının düzelmesi için çaba gösterse de arıza giderilemedi.

Yenikapı-Hacıosman metro hattında yolcu almak üzere Yenikapı istasyonuna gelen bir metro, kapısı arızalı bir şekilde geldi. Yolcular tarafından edinilen bilgiye göre metroya binen yolcular, arızadan dolayı kapanmayan vagon kapısı nedeniyle, Vezneciler durağına kadar tehlike ile burun buruna yolculuk etmek zorunda kaldı.CHP'li İBB'nin İETT skandalı bitti metro çilesi başladı! Yenikapı-Hacıosman metrosunda tehlikeli anlar!

EKİPLERİN ÇABALARINA RAĞMEN ARIZA GİDERİLEMEDİ

Metrodaki iki yolcu, açık kapının önünde durarak çocukları tehlikeden uzaklaştırdı. Durumdan rahatsız olan vatandaşlar kapıya müdahale edilmesi için görevlileri çağırdı. Görevliler arızanın giderilmesi için çaba gösterseler de kapı kapatılamadı. Tehlikeli yolculuk metronun Vezneciler durağında yolcularını indirmesiyle son buldu. O anları vatandaşlar cep telefonlarıyla kaydetti. 

CHP'li İBB'nin İETT skandalı bitti metro çilesi başladı! Yenikapı-Hacıosman metrosunda tehlikeli anlar!

 

Bölge Gündem Editör Ekibi
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